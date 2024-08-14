Загруженность дорог Подмосковья утром 14 августа составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 14 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и десяти шоссе, сообщает подмосковного пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд по направлению к столице затруднён на ряде участков трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Новорижское, шоссе Энтузиастов, Калужское, Волковское, Калужское, Каширское и Киевское», — говорится в сообщении.Всего на автодорогах Московской области сегодня утром зафиксировано 960 тысяч машин, это на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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