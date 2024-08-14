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Загруженность дорог Подмосковья утром 14 августа составила 4 балла

14 августа 2024, 10:10

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 14 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и десяти шоссе, сообщает подмосковного пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Проезд по направлению к столице затруднён на ряде участков трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Новорижское, шоссе Энтузиастов, Калужское, Волковское, Калужское, Каширское и Киевское», — говорится в сообщении.
Всего на автодорогах Московской области сегодня утром зафиксировано 960 тысяч машин, это на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
Известно о новом мошенничестве с льготами в России
Юрист Соловьев: аферисты предлагают оформить юбилейную льготу на электричество
14 августа 2024, 10:14

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Мошенники зарабатывают на россиянах при помощи «юбилейных» карт. В зоне риска находятся пенсионеры в возрасте старше 50 лет, сообщает агентство «Прайм». Злоумышленники представляются специалистами энергоснабжающих организаций, а после просят кликнуть по ссылке для заполнения информации счетов, чтобы получить выплаты по электричеству.
«Сначала аферисты с нажимом интересуются, будет ли человек оформлять льготу. Если он согласится, лжеэнергетики предлагают заполнить форму с указанием личных данных и даже счета, с которого оплачивают электричество — якобы для возвращения «переплаты», — рассказал журналистам заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он предупредил, что, если выполнить все, о чем просят мошенники, можно потерять аккаунт на Госуслугах, а также все счета. Кроме того, аферисты могут перевести жертву на «работников» Центробанка или полиции, но в итоге человек может лишиться не только денег, но и жилплощади.

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#россия
#мошенники
#электричество
#новости
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Жителям Богородского назвали срок окончания модернизации объектов теплоснабжения
14 августа 2024, 10:00

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина

Часть работ по модернизации объектов теплоснабжения в Богородском городском округе завершат в этом году, часть может перейти на следующий.
Об этом объявил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
«Масштабные работы ведём по среднесрочной программе, поэтому будем стараться завершить их в этом году. Но объекты сложные, поэтому часть работ может перейти на следующий год. Здесь мы принимаем достаточно сложное решение с точки зрения переформатирования долгосрочных мероприятий по трём котельным. Проверили с командой, как идет капремонт котельных Климова-2 и Климова-0 в городе Ногинске», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Он отметил, что все эти объекты играют существенную роль в теплоснабжении жителей города.

По словам вице-губернатора, уже выполнен демонтаж нескольких котлов, идет их ремонт. Также демонтировали трубопроводы и насосное оборудование. Изготавливаются новые котлы. Чтобы повысить надёжность теплоснабжения, между двумя котельными построим перемычку.

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#теплоснабжение
#богородский городской округ
#подмосковье
#московская область
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«‎Королева марафонов» Блиновская не выплатила государству около 1,2 млрд рублей долга
Блиновская не выплатила государству около 1,2 млрд рублей долга
14 августа 2024, 08:44

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогер Елена Блиновская не выплатила государству примерно 1,2 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.
В конце апреля 2023 г. Блиновская была задержана при попытке выехать в Белоруссию. Она находится в СИЗО № 6 «Печатники». Блогерша живет в «малой» камере на четырех человек, которая обладает неприятным недостатком — отсутствие душа. Помимо этого, в СИЗО есть парикмахерский и маникюрный кабинет.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова пояснила, что долг блогерши перед налоговой сейчас составляет менее четверти от всей суммы задолженности. Ранее сообщалось, что «‎королева марафонов» выплатила 230 млн рублей. Юрист Иван Морозов, который представлял интересы блогера, отметил, что сумма была сформирована по всем обязательствам перед государством в целом, в нее входят долги, не фигурирующие в уголовном деле.

До этого прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу «‎королевы марафонов» Блиновской. Ей предъявлены обвинения по статье об уклонении физического лица от уплаты налогов, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, а также за незаконный оборот платежных средств.

Первое заседание по судебному процессу назначено на 14 августа в Савеловском суде Москвы. На закрытых предварительных слушаниях будет рассматриваться вопрос о мере пресечения.

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Жена Джигана должна налоговой несколько миллионов рублей

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу «‎королевы марафонов» Блиновской
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#долги
#адвокат
#обвинение
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#сизо
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Бакальчук объяснил ситуацию с задолженностью компании «ВБ Девелопмент»
Бакальчук объяснил задолженность компании «ВБ Девелопмент» выплатой авансов
14 августа 2024, 08:42

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Основатель компании «ВБ Девелопмент» объяснил причины кредиторской задолженности проектного подразделения Wildberries в размере 30 миллиардов рублей. Она объясняется выплатой авансовых платежей подрядчикам.
В своём телеграм-канале он пояснил, что фирма запланировала строительство складских помещений на 120 миллиардов рублей, поэтому выплатила значительные авансы субподрядным организациям за работу и материалы. По словам Бакальчука, задолженность исчезнет, как только склады площадью более трёх миллионов квадратных метров будут введены в эксплуатацию.

Ранее во вторник в «РВБ» — Russ и Wildberries — заявили, что кредиторская задолженность «ВБ Девелопмент» перед головной компанией возникла из-за нарушения сроков ввода в эксплуатацию логистических центров. Бакальчук же утверждает, что подразделение Wildberries работает в существующих рыночных реалиях и не выбивается из сроков.

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#склад
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Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова
14 августа 2024, 08:25

Фото: iStock/Animaflora

Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира Вооруженных сил Украины Эмиля Ишкулова, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Об этом информирует РИА Новости.
Журналиста зовут Дмитрий, ему 38 лет, проживает мужчина в России. По его словам, Эмиль Ишкулов младше на два года. Он рассказал, что они учились вместе в одной школе. Общение давно прервалось, поэтому Дмитрий не знает есть у Эмиля семья или нет.

«Мать его знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где ее ребенок, ближе с ней не общались», — отметил корреспондент.

Против Эмиля Ишкулова было возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

До этого сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. По словам украинцев, они отказались от обмена, а свою дальнейшую жизнь видят в России. Желание служить изъявили около 20 человек, однако, по их данным, желающих наберется не менее 60.

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#человек
#мужчина
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Замораживаю обычный кефир и получаю идеальный творожный сыр, намного вкуснее магазинного
14 августа 2024, 07:00

Фото: istock / NataliPopova

Приготовить творожный сыр дома крайне просто, для этого не нужно никаких особых навыков. Для приготовления нам понадобится один ингредиент — кефир. Готовый сыр можно модернизировать, добавляя грибы, зелень, чеснок и ваши любимые специи.
Выбирать кефир нужно тщательно, самый вкусный сыр получится из жирного кефира, а за счёт густоты готового продукта получится больше. Из 900 мл кефира будет около 300 г творожного сыра и 600 мл сыворотки.

Как приготовить творожный сыр из кефира

Положите упаковку кефира в морозильную камеру до полной заморозки. Лучше выбрать кефир в упаковке, бутылка может лопнуть.

Оставьте кефир на ночь в холодильнике.
Фото: istock / Pavel Samsonov
Достаньте кефир и положите на 5-6 часов размораживаться при комнатной температуре.

Когда кефир полностью разморозится, перелейте его в дуршлаг, предварительно застеленный марлей, сложенной в несколько слоев. Дуршлаг поставьте в подходящую миску, куда будет стекать сыворотка.

Заверните края марли, накрыв емкость, а сверху положите груз. Оставьте кефир в таком виде на пару часов, за это время сыр станет немного гуще.

Чтобы сыр дольше хранился, переложите сыр в стеклянную тару. Так продукт останется свежим 5 дней.

В качестве намазки для бутербродов сыр стоит посолить. Для сладкой выпечки это не обязательно.
Фото: istock / GCapture

Творожный сыр можно приготовить с самыми разными добавками. Это могут быть пропущенный через пресс чеснок, зелень, молотая паприка, тмин или сушеные пряные травы.

Оставшуюся сыворотку, можно использовать для приготовления других блюд — теста, блинов или хлеба.

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#рецепты
#еда
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Это есть нельзя! Что шокировало россиянку в американской еде
Блогер Ершова ужаснулась еде в США
14 августа 2024, 06:12

Фото: istock/4045

Российская тревел-блогерша Марина Ершова поделилась своими впечатлениями от еды в США в личном блоге на платформе «Дзен». В своей публикации она перечислила самые странные местные продукты, которые, по её мнению, «есть нельзя».
На первом месте в списке оказалась «жидкий хлеб» под названием Cheez Whiz. Это сыроподобный продукт в банке, который можно выдавливать на крекеры, чипсы или просто есть ложкой. Ершова описала этот продукт как «сырный соус из аэрозольного баллона», который многие считают невообразимым, но в США он популярен и удобен в использовании.

Следующий продукт, вызвавший удивление блогерши, — упакованные сэндвичи с арахисовым маслом и джемом. Ершова сравнила это с продажей намазанного хлеба с маслом и икрой в России, отметив, что для большинства людей это не выглядит аппетитно.

Также в список попал Marshmallow Fluff — густая липкая масса, похожая на взбитый зефир, которую можно есть ложкой или намазывать на хлеб. Кроме того, Ершова была поражена замороженными обедами в пластиковых коробках, разноцветными желатиновыми десертами и маленькими рулетиками с кремовой начинкой, которые она описала как пирожные, пережившие апокалипсис.

«Американская еда — это нечто особенное и одновременно спорное. Это не просто еда, это образ жизни, в котором сочетаются невероятное удобство и немыслимая простота», — заключила Ершова.

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#еда
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Названы идеальные позы для хорошего секса
Эксперты: лучшие позы для секса — «миссионерская», «наездница» и «ложки»
14 августа 2024, 06:11

Фото: istock/LuckyBusiness

Секс-эксперты озвучили несколько идеальных поз для тех, кто только начинает свой путь в интимной жизни. Эти рекомендации опубликованы в издании The Sun.
Для новичков особую популярность может приобрести классическая «миссионерская» поза, при которой мужчина находится сверху. Эта позиция обеспечивает удобный зрительный контакт и большую поверхность соприкосновения между партнерами.

Еще одна удобная поза для начинающих - «наездница», где мужчина лежит, а женщина «седлает» его и выполняет движения вверх и вниз. Это позволяет контролировать темп и скорость, а также расслабляться, откидываясь назад, чтобы больше опираться на бедра.

Секс-эксперты также рекомендуют позу «ложки», которая обычно используется для сна. В этой позиции один партнер располагается спиной к животу другого. Поза «ложки» идеально подходит для утреннего секса или в моменты, когда партнеры не чувствуют себя особенно энергично.

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Тайна «спасов»: как Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы на самом деле влияют на нашу жизнь
Священник Первозванский: три «спаса» связаны с освящением урожая
14 августа 2024, 05:30

Фото: istock/Vera Tikhonova

В ближайшие недели Церковь отмечает три значимых праздника, известные в народе как «спасы». Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе, рассказал о значении этих праздников и их связи с освящением урожая.
С 14 по 27 августа в Русской православной церкви проходит Успенский пост в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. В это время верующие будут отмечать три «спаса», передает РИА Новости.

Медовый Спас — 14 августа. Этот праздник посвящен Изнесению честных древ животворящего креста Господня. Исторически он был связан с эпидемиями, когда крест выносили по улицам Константинополя, чтобы предотвратить болезни. Яблочный Спас — 19 августа. Этот праздник посвящен Преображению Господню, событию, описанному в Евангелии, когда Иисус Христос явился в своем божественном облике перед своими учениками. Ореховый Спас — 29 августа, после праздника Успения Богородицы. Этот день отмечается как праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.

Отец Максим пояснил, что хотя изначально эти праздники не были связаны с сельским хозяйством, они постепенно стали ассоциироваться с освящением урожая. По народной традиции, в храмах освещают первые плоды урожая, такие как мед и яблоки, в благодарность Богу. В прошлом эти продукты приносили в храм, а затем раздавали бедным или использовали для содержания духовенства. В современной традиции продукты освящаются для личного использования верующих.
Священник также отметил, что исторически большие церковные праздники часто дополнялись народными традициями, отражающими благодарность за урожай.

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