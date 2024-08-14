Загруженность дорог Подмосковья утром 14 августа составила 4 балла

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 14 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и десяти шоссе, сообщает подмосковного пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.