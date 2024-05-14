Загруженность дорог Подмосковья утром 14 мая составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность дорожного трафика на территории Московской области по состоянию на утро вторника, 14 мая, оценивается на три балла, при этом на трёх федеральных трассах и восьми шоссе наблюдаются затруднения при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения движения транспорта отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Ленинградское, Щёлковское, Варшавское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области этим утром выехало свыше 849 тысяч машин: это на два процента меньше, чем фиксировалось в среднем в минувшем месяце.
Читайте также:
Стоимость проезда в пригородных поездах по Москве и Подмосковью изменится с 20 мая
На участках трасс М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры» временно перекроют проезд
В Подмосковье за неделю оптимизировали работу четырёх светофоров
Лев Каштанов