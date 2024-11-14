Загруженность дорог Подмосковья утром 14 ноября составила пять баллов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 14 ноября, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Ярославское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское и Щёлковское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировали более миллиона автомобилей, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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