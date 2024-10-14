Загруженность дорог Подмосковья утром 14 октября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 14 октября, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом отмечаются при движении в сторону столицы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Рязанское, Боровское, Варшавское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали 1,1 млн автомобилей, что на 1,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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