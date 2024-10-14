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Загруженность дорог Подмосковья утром 14 октября составила пять баллов

14 октября 2024, 09:59

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 14 октября, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.


«Сложности с проездом отмечаются при движении в сторону столицы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Рязанское, Боровское, Варшавское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали 1,1 млн автомобилей, что на 1,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В РПЦ назвали провокацией инициативы о введении налога на бездетность
Священник РПЦ Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией
14 октября 2024, 10:09

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Инициативы по введению налога на бездетность в России являются провокацией, заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает РИА Новости.
По мнению священнослужителя, подобные идеи «вбрасываются, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий». Лукьянов отметил, что провокационные инициативы ведут к ослаблению суверенитета страны, а их появление подтверждает правильность действий с целью защиты общества.

Священник заключил, что запрет на пропаганду чайлдфри оздоровит россиян.

Напомним, с инициативой ввести налог на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Согласно его мнению, средства с налога можно отправить на модернизацию детских домов в РФ.

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В Московской области оценили готовность муниципалитетов к зиме
14 октября 2024, 10:08

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В минувшие выходные первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев совершил рабочую поездку в Красногорск. Вместе с представителями местной администрации он проверил состояние контейнерных площадок в густонаселённых районах городского округа, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Проблема загруженности дворов припаркованным транспортом является основным препятствием для своевременного вывоза мусора в большинстве случаев. С целью решения этой проблемы муниципалитеты согласовывают с ГИБДД правила организации дорожного движения, чтобы предотвратить парковку автомобилей в неположенных местах и разгрузить дворы.

Кроме того, рамках визита был проведён осмотр муниципального бюджетного учреждения (МБУ) в посёлке Архангельское, которое обслуживает 310 дворов, 25 общественных территорий и более 400 многоквартирных домов (МКД). В ходе проверки были изучены следующие аспекты: укомплектованность штата и техники, зона обслуживания и ремонта, а также наличие общежития для вахтовиков.

«На сегодняшний момент мы понимаем сколько коммунальной техники уже готово к зиме, каков штат дворников, какая зарплата у сотрудников. Отработаны алгоритмы действий мастеров, водителей и механиков. Видим, все муниципалитеты ответственно подходят к подготовке к зимнему периоду — уделяют значительное внимание обеспеченности базовым инвентарем, исправности средств малой механизации, наличию на складах МБУ противогололёдных материалов», — сообщил Григорьев.
В соответствии с установленными сроками, муниципалитет под контролем инспекторов министерства устранит все обнаруженные недостатки, проинформирует жителей о правилах парковки в неположенных местах и проведёт необходимое обучение сотрудников коммунальных служб.

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#красногорск
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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября
Рабочая неделя в России продлится с 5 по 8 ноября из-за Дня народного единства
14 октября 2024, 09:48

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Рабочая неделя с 5 по 8 ноября в России продлится четыре дня из-за празднования Дня народного единства 4 ноября. Информация следует из публикации на сайте Госдумы.
Уточняется, что с 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней. Суббота, 2 ноября, станет рабочей из-за переноса выходного дня на 30 апреля перед майскими праздниками.

В Госдуме отметили, что рабочий день будет сокращенным.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Согласно утвержденному календарю, новогодние каникулы продлятся одиннадцать дней — с 29 декабря по 8 января. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Глава округа Щёлково Булгаков побывал в гостях у участника СВО
14 октября 2024, 09:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Руководитель городского округа Щёлково Андрей Булгаков приехал в гости к участнику специальной военной операции и познакомился с его семьёй, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На прошлой неделе в рамках выездной администрации в Бахчиванджи познакомился с Виктором — участником СВО, ветераном боевых действий, командиром парашютно-десантной роты. Получил приглашение на чай Конечно, приехал!» — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.
Виктору 28 лет, он кавалер Ордена Мужества. Год назад он был тяжело ранен под Бахмутом и не может больше служить на передовой и теперь будет преподавать тактику в Московском высшем общевойсковом командном училище.
Старшая дочь Виктора Маша рассказала, что её отец приходит к ним в школу на торжественные мероприятия и рассказывает про своих товарищей. Его визиты каждый раз вызывают живой интерес у школьников.

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В Московской области свыше 160 человек переселили из аварийного жилья
14 октября 2024, 09:45

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

За прошедшую неделю 165 жителей Московской области переехали из аварийного жилья. Министерство строительного комплекса Московской области сообщает, что в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» расселение проводилось в 13 городских округах
Были расселены 73 аварийных помещения в Воскресенске, Дзержинском, Кашире, Лосино-Петровском, Луховицах, Серпухове, Шатуре, Щёлково, Ступино, Волоколамском, Орехово-Зуевском, Пушкинском и Сергиево-Посадском округах.

За неделю расселили 3 027,4 квадратных метра жилья.

Переселенцам предоставили жильё в новостройках, на вторичном рынке, а также выплатили выкупную стоимость. Кроме того, им выдали сертификаты и предоставили жилые помещения в свободном жилищном фонде.

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#жильё
#капитальный аварийное жильё
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#переезд
#московская область
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В Луховицах ищут подрядчика на капитальный ремонт теплосетей
14 октября 2024, 09:33

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Несколько участков теплотрассы планируется капитально отремонтировать в посёлке Красная Пойма городского округа Луховицы, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: посёлок Красная Пойма, от Школьной до Лесной улицы: от тепловой камеры 16 до тепловой камеры 18 и от тепловой камеры 8 до тепловой камеры 16. Предполагается, что в ходе капремонта существующая магистральная теплотрасса будет заменена от котельной Врачево-Горки вдоль домов №№ 1-5 по Клубной улице», — говорится в сообщении.
Протяжённость подлежащих замене участков теплотрассы составляет 800 метров, завершить работы планируется в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 43 миллиона 780 тысяч рублей, заявки принимаются до 24 октября.

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#комитет по конкуретной политике мо
#луховицы
#теплотрасса
#капитальный ремонт
#капремонт
#теплоснабжение
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В Наро-Фоминске возводят малоэтажный комплекс «Мартемьяново Клаб»
14 октября 2024, 09:24

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Наро-Фоминске строится малоэтажный комплекс «Мартемьяново Клаб». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство 16-го и 20-го корпусов компании ФСК Family (входит в ГК ФСК).
В рамках проекта, состоящего из пяти этапов, планируется возвести 106 таунхаусов с несколькими секциями и два малоэтажных многоквартирных дома.

Таунхаусы будут иметь удобные планировки с большими кухнями-гостиными, четырьмя отдельными комнатами, местами для хранения и гардеробными. Все дома обладают хорошим освещением благодаря увеличенному остеклению, имеют собственные участки и парковки.

Жилой комплекс «Мартемьяново Клаб» относится к классу комфорта и находится в 30 километрах от МКАД по Киевскому шоссе в Наро-Фоминске. На территории комплекса будут построены общеобразовательная школа на 350 учеников, детский сад на 170 мест, бесплатный крытый тренажёрный зал и игровая комната для детей. Коммерческая инфраструктура будет включать магазины и кафе в формате стрит-ретейл.

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#московская область
#квартиры
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За 3 года в Москве построят 7 млн кв. м жилья по программе реновации
14 октября 2024, 09:14

Фото: сайт Кремля

За три года в Москве построят 7 млн кв. метров жилья по программе реновации. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На ее реализацию в проекте бюджета на три года мы заложили 1,2 трлн рублей», — написал он.

В рамках программы реновации на 2025–2027 годы запланировано строительство объектов социальной инфраструктуры и комплексное благоустройство городской среды.

Помимо этого, также будет продолжена программа «Мой район», в которой особое внимание будет уделено озеленению, обновлению освещения, дорожного покрытия, остановок общественного транспорта и подъездов к жилым домам, а также другим аспектам благоустройства.

В рамках столичной программы комплексного развития территорий будет создана необходимая инфраструктура для дальнейшего развития мегаполиса. С привлечением инвесторов Москва планирует возводить современные жилые комплексы и промышленные объекты на месте старых промышленных зон и недостаточно эффективно используемых территорий, что позволит создать новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что из бюджета Москвы в 2025 году будет выделено свыше 88 миллиардов рублей на обновление городского транспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#благоустройство
#радио 1
#рабочие места
#инфраструктура
#программа
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Благодаря «Социальной ипотеке» учитель информатики приобрела собственную квартиру
14 октября 2024, 09:14

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило учителю Наталье Ищенко из городского округа Химки переехать из съёмной квартиры в собственное жильё, ​сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Педагог работает учителем информатики в МБОУ СОШ «Лига первых», её педагогический стаж составляет 25 лет.

Она классный руководитель 6-го кадетского класса, любит свою профессию и старается сделать учебный процесс интересным для учеников.

Наталья и её семья долгое время жили в съёмной квартире и мечтали о собственном жилье. По рекомендации коллеги она решила принять участие в программе «Социальная ипотека» и теперь они живут в просторной квартире.

«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей — Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью» — рассказала Ищенко.

«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей — Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью» — рассказала

Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Медики, учителя, молодые учёные, молодые специалисты в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и тренеры могут получить собственные квадратные метры.

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