Загруженность дорог Подмосковья утром 14 января составила четыре балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 14 января загруженность подмосковных дорог оценивается в 4 балла. На дорогах региона было замечено 875 тысяч автомобилей, что на 1 % меньше среднего значения за прошлый месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В направлении Москвы наблюдается интенсивное движение на автомагистралях М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Щёлковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В связи с возможностью гололедицы водителей призывают быть предельно внимательными на дороге. Необходимо соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких манёвров.
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