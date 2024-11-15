Загруженность дорог Подмосковья утром 15 ноября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 15 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Ленинградское, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ярославское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше 978 тысяч машин, что на 1,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов