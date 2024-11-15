Загруженность дорог Подмосковья утром 15 ноября составила пять баллов

«Новый электронный сервис предназначен для компаний, у которых аннулирована лицензия или прекращено её действие. В этом случае предприниматель может подать электронное заявление на предоставление доступа в систему ЕГАИС для списания остатков алкогольной продукции и возврата её поставщикам», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

