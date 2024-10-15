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Загруженность дорог Подмосковья утром 15 октября составила пять баллов

15 октября 2024, 09:59

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 15 октября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к столице на трассах: М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Волоколамское, Энтузиастов, Пятницкое, Ленинградское, Рублёво-Успенское, Ярославское, Минское, Щёлковское, Боровское, Носовихинское, Киевское, Рязанское, Калужское, Варшавское и Каширское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали миллион автомобилей, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
В Серпухове состоялся третий форум Комитета семей Воинов Отечества
15 октября 2024, 09:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева вместе с главой Комитета семей воинов Отечества г.о. Серпухов Олей Кузьминой посетили третий форум Комитета, который прошел в Храме на Соборной площади в Красногорске. Здесь сотни людей объединились в молитве за героических защитников и за благополучие страны, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Комитет семей воинов Отечества объединяет людей с общей целью — поддерживать и защищать интересы семей, чьи близкие находятся в зоне специальной военной операции.

Работа комитета охватывает все регионы, объединяя матерей, отцов, братьев и сестер воинов, создавая сообщество, где каждый может найти поддержку и понимание.

На форуме подвели итоги работы за прошедший год и определили основные направления деятельности на будущее. В Московской области было создано 57 штабов КСВО, и большинство руководителей пришли с приглашениями для ключевых активистов из своих команд.

Кроме того, на форуме выступила лидер Комитета, руководитель Федерального КСВО Юлия Белехова, слова которой вдохновили слушателей различные подвиги.

Начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства информационной и молодежной политики Московской области Дмитрий Евгеньевич Конусов отметил важность совместной работы и подтвердил полную поддержку деятельности Комитета со стороны Правительства Московской области.

Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Ольга Ермакова рассказала о мерах поддержки, которые фонд предоставляет ветеранам боевых действий.

Представитель Общественной палаты РФ Евгений Вячеславович Мартынов поделился своими успехами в развитии здравоохранения на общественных платформах и сообщил о создании группы психологической помощи для семей участников СВО под названием «КСВО. Разговор с психологом».

С ноября планируется начать индивидуальные консультации специалистов в онлайн-формате.

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В Красногорске состоялось празднование 90-летия одного из местных долгожителей
15 октября 2024, 09:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Красногорске состоялось знаменательное событие — 90-летие Сергея Петровича. Представители губернатора Московской области и главы города пришли поздравить юбиляра. Среди них был секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Адриянов рассказал, что общение с такими людьми всегда приносит радость и желание делиться своими чувствами. Сергей Петрович рассказал, что самое важное — это быть в гармонии с семьёй и поддерживать с ней связь. Именно семья даёт ему силы и долголетие.

Богдан Андриянов обратил внимание на то, что все, кого они поздравляют с праздниками, подчёркивают важность труда, любви и уважения к своим близким. Эти ценности необходимо сохранять и передавать молодым.

Пример Сергея Петровича показывает, как можно оставаться здоровым и полным сил даже в 90 лет.

Такие встречи напоминают нам о значимости семьи, труда и любви к близким. Они мотивируют заботиться о своём здоровье, поддерживать бодрость духа и радоваться каждому дню.

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#красногорск
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В Красногорске провели мастер-класс по уходу за собой для жён участников СВО
15 октября 2024, 09:09

Фото: пресс-служб администрации г.о. Красногорск

Мастер-класс по уходу за собой провели для женщин из семей участников специальной военной операции, мероприятие состоялось в рамках программы «Забота о женщинах», стартовавшей красногорском в центре помощи участникам СВО «Забота», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках программы «Забота о женщинах», запущенной при поддержке депутата Госдумы РФ Сергея Колунова и партии «Единая Россия», женщины из семей участников СВО получают возможность отвлечься от повседневных забот и уделить внимание себе», — говорится в сообщении.
Участницами мастер-класса также стали матери детей-инвалидов, вынужденные переселенцы из Курской и Белгородской областей и многодетные мамы. Занятие помогло им не только выглядеть лучше, но и пообщаться в дружеской среде, отдохнуть и получить психологическую поддержку.

Отмечается, что различные мероприятия в рамках программы «Забота о женщинах» планируется проводить регулярно — дважды в месяц.

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#красногорск
#сво
#мастер-класс
#помощь
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В Москве начнется строительство новой школы в Нижегородском районе на 600 мест
15 октября 2024, 08:31

Фото: iStock/Drazen Zigic

Власти столицы одобрили проект строительства общеобразовательной школы на юго-востоке Москвы в Нижегородском районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя ведомства Ивана Щербакова.
Проект включает в себя четырехэтажное здание с отдельными входами для учеников начальной, средней и старшей школы. В каждой из этих групп предусмотрены зоны ожидания для посетителей, гардеробные и пульт охраны. Новое образовательное учреждение сможет принять до 600 учащихся.

На первом этаже расположатся учебные кабинеты для начальных классов, а также кабинет для индивидуальных занятий. Также здесь будут универсальные и специализированные кабинеты для средней и старшей школы, лабораторно-исследовательский комплекс, зал для мероприятий, пищеблок с обеденным залом и медицинский блок.

Второй этаж будет отведен под универсальные учебные кабинеты для средней и старшей школы, два спортивных зала с раздевалками для девочек и мальчиков, а также зал для проведения мероприятий. На третьем этаже разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс и мастерская живописи, а также зоны отдыха.

Четвертый этаж будет посвящен старшеклассникам: здесь появятся специализированные учебные кабинеты, медицинский лабораторно-исследовательский комплекс и медиатека.

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#здание
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Спасатели предупредили о рисках для здоровья при ношении ювелирных изделий
15 октября 2024, 04:27

Фото: istock/Berkut_34

Неправильное ношение ювелирных изделий, особенно колец, может привести к травмам и другим проблемам со здоровьем, заявили в пресс-службе «Мособлпожспаса».
Спасатели рекомендуют снимать украшения при выполнении физической работы или посещении бани и сауны, так как это может привести к травмам или отекам.

«Кольцом можно зацепиться за что-либо во время работ и не только его испортить, но и травмировать палец. В сауне или бане, когда расширяются сосуды и отекают конечности, металл может впиваться в пальцы, и самостоятельно снять кольцо будет невозможно», — объяснил заместитель начальника 254-й пожарно-спасательной части Андрей Ильин.
По его словам, иногда украшения приходиться разрезать, что делает их непригодными для дальнейшего использования. Спасатели призвали относиться к ношению ювелирных изделий с осторожностью, чтобы избежать травм и сохранить украшения.

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#спасатели
#украшения
#металл
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Депутат Хамитов показал чек на полноценный обед в столовой Госдумы
15 октября 2024, 04:14

Фото: istock/senkaya

Депутат Госдумы Амир Хамитов, представляющий партию «Новые люди», продемонстрировал чек за обед в столовой Госдумы, опровергнув слухи о заниженных ценах.
Полноценный обед из шести позиций обошелся парламентарию в 577 рублей, что следует из фотографии чека, предоставленного РИА Новости.

Согласно чеку, Хамитов заплатил 140 рублей за суп-пюре из цветной капусты с гренками, 100 рублей за картофельное пюре и 190 рублей за биточек домашний из курицы. Дополнительно были куплены овощи: помидор за 35 рублей и огурец за 37 рублей, а также напиток плодово-ягодный за 70 рублей и хлеб Дарницкий за 5 рублей.

«В сети в очередной раз распространяются фейки о якобы сильно заниженных ценах в думской столовой. По Telegram-каналам гуляет фотография чека, где обед из двух блюд и напитка стоит 150 рублей», — заявил Хамитов.
Он подчеркнул, что подобные провокации появляются ежегодно, их цель — создать впечатление, что для депутатов существуют особые условия. Депутат отметил, что представленный им чек является реальным подтверждением стоимости обедов, что развеивает ложные слухи.

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#депутат
#продукты
#столовая
#госдума
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ГД: демографические инициативы это новые возможности для молодежи
15 октября 2024, 04:14

Фото: istock/Halfpoint

Депутат Государственной думы Тамара Фролова подчеркнула, что демографические инициативы в России не должны восприниматься как давление на молодежь, а должны открывать новые возможности. Она сделала это заявление, комментируя недавние предложения по улучшению демографической ситуации в стране.
Фролова отметила, что важно не переходить к жестким мерам, таким как введение налога на бездетность, о чем ранее предостерег председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нельзя уходить от светлых государственных инициатив в полутона, переходя в некое давление к принятию молодыми людьми жизненных решений», — заявила она.
Депутат акцентировала внимание на значимости создания здорового и гармоничного поколения и необходимости поддержки молодежи в принятии осознанных решений о создании семьи.

«Важно, чтобы наша молодежь сосредоточилась на возможностях, которые открываются перед молодыми семьями, а не на страхе перед финансовыми потерями», — добавила она.
Фролова также отметила, что в России уже много лет ведется системная работа по поддержке семьи, материнства и детства. Она считает, что текущая демографическая политика, направленная на улучшение условий для рождения, воспитания и обучения детей, создает прочный фундамент для стабильного прироста населения. Парламентарий призвала не перегибать палку в вопросах рождаемости, подчеркивая, что материнство и отцовство должны вызывать положительные эмоции.

«Государство должно восприниматься как надежная поддержка, а не как источник страха и неопределенности», — заключила Фролова.

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#государство
#материнство
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В ГД хотят наказывать за призывы к нарушению целостности РФ
15 октября 2024, 02:08

Фото: istock/djedzura

Депутат Госдумы Игорь Антропенко (фракция «Единая Россия») направил на рассмотрение правительства законопроект, предусматривающий введение наказания до восьми лет лишения свободы за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, совершенные по религиозным мотивам.
Документ станет частью поправок к статье 280.1 Уголовного кодекса РФ и будет внесен в Госдуму после официального отзыва правительства.

Законопроект предполагает дополнение статьи новой частью, предусматривающей уголовное наказание для тех, кто призывает к действиям, угрожающим целостности государства, по религиозным убеждениям или из-за религиозной ненависти. Нарушителям может грозить до восьми лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

Авторы инициативы подчеркивают, что в многонациональном и многоконфессиональном обществе России важно предотвращать любые попытки манипулировать религиозными чувствами граждан для разжигания экстремизма и сепаратизма. В пояснительной записке говорится, что подобные призывы могут дестабилизировать общество и угрожать его духовным основам, что делает их особенно опасными для общественного порядка.

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#права
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День Киприана и Устиньи 15 октября: Почему стоит избегать незнакомцев, конфликтов и яркой одежды
Православная церковь отметит день памяти святых Киприана и Иустины 15 октября
15 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/watcherfox

15 октября в народном календаре отмечается день Киприана и Устиньи, посвящённый святым мученикам Киприану и Устинье, которые считаются защитниками от колдовства и злых духов.
На Руси существовало поверье, что если не произнести нужную молитву, человек может стать жертвой бесов. Обычно мужчины обращались с молитвами к Куприяну (Киприану), а женщины — к Устинье (Иустине).

Бесы чаще всего выбирали в качестве жертв пьяниц, грешников и сквернословов — тех, кто в моменты гнева или отчаяния призывал чертей. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 15 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Киприана и Устиньи 15 октября — история

История праздника Дня Киприана и Устиньи восходит к III веку нашей эры. Согласно преданиям, святые Киприан и Устинья были мучениками, принявшими христианство и пострадавшими за свою веру.

Киприан родился в Антиохии. С раннего возраста он увлекался колдовством и поклонялся языческим богам. По легендам, он обладал способностями призывать духов, поднимать мертвых, управлять стихиями, а также мог наслать болезни. Даже сам князь тьмы признавал его талант, общаясь с ним и обещая высокую должность в своем царстве после смерти.

Чтобы углубить свои знания в магии, Киприан отправился в путешествие по Греции и Египту. Получив титул жреца, он вернулся домой и завоевал уважение среди язычников.

В Антиохии жила Иустина, которая, родившись в языческой семье, приняла христианство и убедила своих родителей отказаться от прежних верований. Однажды богатый юноша Аглаид увидел Иустину, когда она направлялась в церковь, и влюбился в неё. Он пытался её соблазнить, но каждый раз терпел неудачу, так как Иустина дала обет сохранить свою девственность.

Аглаид, отчаявшись, обратился к Киприану с просьбой использовать магию, чтобы завоевать сердце Иустины. Жрец трижды посылал к ней бесов, но Иустина, полагаясь на молитву и пост, успешно противостояла им. Тогда Киприан наслал болезни на её семью и город, но это не сломило её веру. Напротив, Иустина обратилась к Богу с молитвой и разрушила чары, посрамив колдуна.

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В результате Киприан отрекся от язычества, сжег свои колдовские книги и попросил о крещении. Он стал служить в церкви и обратил многих жителей города в христианство. Иустина ушла в монастырь и стала игуменьей.

Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприан и Иустина были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены. Воин Феоктист, увидев их страдания, также принял христианство и погиб вместе с ними. Их тела были доставлены в Рим и похоронены с почестями.

Традиции

Традиции празднования Дня Киприана и Устиньи связаны с защитой от злых сил и колдовства. В этот день люди молятся святым, прося защиты от темных сил и помощи в борьбе со злом. В этот день нужно проводить очищающие ритуалы и обряды для избавления от негативной энергии и привлечения благополучия. Помимо этого, к святым обращаются, чтобы вразумить людей, которые увлекаются магией.

На Руси в День Киприана и Устиньи мужчины читали молитву, обращенную к Киприану, а женщины — к Иустине. Этот день не предназначался для шумных гуляний и веселья. Люди старались посвятить время духовным размышлениям и работе. Девушки собирались для рукоделия и приведения в порядок своего приданого, а молодые люди проверяли, готов ли дом к зиме.

Фото: iStock/LorenzoT81

Если погода была хорошей, люди шли в лес за грибами. Согласно поверьям, в этот день в них не было червей. Все собранные грибы можно было есть без опасений.

Фото: iStock/shironosov

Что нельзя делать 15 октября 2024

В этот день важно помнить, что это время повышенной опасности колдовства. Поэтому рекомендуется избегать конфликтов, ссор и ситуаций, вызывающих зависть.

Стоит обратить внимание на знаки, ведь если что-то идет не так или ощущается тревога, это может быть предупреждением о необходимости обращения за защитой к святым.

Поведение домашних животных также может служить подсказкой. Если питомцы беспокоятся, возможно, требуется провести обряд очищения в доме.

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Особое внимание следует уделять тому, кого мы впускаем в свой дом. По старинным поверьям, с незнакомцами могут проникнуть темные силы, несущие несчастья.

Нежелательно критиковать детей, особенно некрещенных, так как после этого они могут стать объектом внимания злых сил.

Яркая одежда и аксессуары привлекают темные силы, поэтому лучше воздержаться от их использования. Выходить из дома с крупной суммой денег тоже не стоит, иначе можно легко ее потерять.

Что можно делать 15 октября 2024

15 октября можно заниматься посадкой свеклы, чеснока, лука и моркови. Женщины могут заняться рукоделием. Помимо этого, прогулки на свежем воздухе будут полезными и приятными.

Этот день связан с защитой от злых сил. В старину люди обращались к святым Киприану и Устинье с молитвами о защите от колдовства и сглаза. Особое значение имели молитвы за детей и семью.

Фото: iStock/Halfpoint

Важно проведение обрядов очищения. Освящение домов и обливание водой углов помогало избавиться от злых духов.

Молитвы на здоровье также играли большую роль. Верующие просили святых о крепком здоровье, защите от болезней и неудач.

Приметы на погоду

В День Киприана и Устиньи, наши предки обращали внимание на погоду и природные явления, чтобы предсказать, какой будет зима.

1. Ясное небо в этот день предвещает заморозки. Если утро встретило вас чистым небом, стоит ожидать, что холодный воздух не заставит себя ждать.

2. Иней на траве или деревьях говорит, что впереди будет солнечная и сухая погода.

3. Если в День Киприана идет сильный дождь, это может означать суровую зиму.

4. Сильный листопад также служит знаком: если листья падают обильно, это может указывать на скорое похолодание.

5. Снег, выпавший в этот день, сигнализирует о скором приходе зимы.

Именины 15 октября 2024

Именины 15 октября отмечают обладатели таких имен, как Андрей, Анна, Давид, Константин, Кассиян, Петр, Феоктист и Борис.

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