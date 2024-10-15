Загруженность дорог Подмосковья утром 15 октября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 15 октября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к столице на трассах: М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Волоколамское, Энтузиастов, Пятницкое, Ленинградское, Рублёво-Успенское, Ярославское, Минское, Щёлковское, Боровское, Носовихинское, Киевское, Рязанское, Калужское, Варшавское и Каширское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали миллион автомобилей, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов