Загруженность дорог Подмосковья утром 15 января составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 15 января, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные пробки наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 938 тысяч машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов