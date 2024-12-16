Загруженность дорог Подмосковья утром 16 декабря достигла шести баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На шесть баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 16 декабря, основные сложности с проездом наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Ленинградское, Энтузиастов, Осташковское, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ярославское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более 862 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов