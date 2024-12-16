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Загруженность дорог Подмосковья утром 16 декабря достигла шести баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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На шесть баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 16 декабря, основные сложности с проездом наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Заторы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Ленинградское, Энтузиастов, Осташковское, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ярославское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более 862 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Мигранты в России могут зарабатывать до 380 тыс. рублей, сообщили в Минтруде
Минтруд озвучил самые высокие зарплаты мигрантов в России
16 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

Министерство труда и соцзащиты России определило квоты для регионов на привлечение иностранных работников и озвучило зарплаты для замещаемых мигрантами должностей. Об этом сообщает РБК.
Лидером по предоставленной квоте стала Амурская область – 27,1 тыс. специалистов. В регионе широко представлен китайский бизнес. Вошла в число лидеров и Московская область с 23 тыс. специалистов. В общей сложности в 2025 году в российские регионы планируется привлечь 235 тыс. квалифицированных рабочих из-за рубежа.

В ведомстве объяснили, что привлечение иностранцев связно с отсутствием кадров в регионах, а также вводом импортного оборудования, требующего обслуживания и наладки.

Отмечается, что квоты распространяются только на иностранных граждан, прибывающих в Россию по визе (без неё в стране могут трудиться выходцы из стран ЕАЭС, уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Молдавии). Чаще всего по квотам принимают граждан Китая, Турции, Вьетнама, Индии и Сербии.

В документе ведомства указано, что каждая вторая позиция для таких работников предлагает заработок в размере не выше 60 тыс. рублей. Однако максимальный доход оценивается в 380 тыс. рублей. Такую зарплату получает председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты. Чуть меньше – 275 тыс. рублей – предлагают менеджерам «Удмуртнефти» имени В.И. Кудинова. А инструкторам баскетбольного клуба «Барнаул» готовы платить 250 тыс. рублей.

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Дагестанец умер, узнав, что не он отец своего 23-летнего сына
16 декабря 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Olga Buntovskih

Житель Дагестана по имени Заур скоропостижно скончался. Это произошло сразу после того, как он узнал, что ему подменили ребенка в родильном доме 23 года назад.
В 1998 году в одном из местных роддомов акушерка случайно перепутала новорожденных мальчиков. Заур и его жена Патимат, ничего не подозревая, растили сына. В 2021 году Патимат узнала правду: их биологический сын проживает в соседнем селе. Она пыталась утаить это от мужа, но спустя три года он узнал, что 23 года растил не своего ребенка.

Друзья семьи рассказали, что мужчина пережил сильнейший стресс. Сразу после того, как Заур узнал шокирующую новость, он замкнулся, стал надолго уходить из дома. Его тело нашли в горах, смерть наступила от остановки сердца.

Овдовев, Патимат подала иск против роддома, где произошла чудовищная ошибка. По решению суда она получит компенсацию в размере одного миллиона рублей.

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#дагестан
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«Цифровую безопасность» на портале госуслуг Подмосковья посетили 35 тыс. раз
16 декабря 2024, 09:53

Фото: istockphoto.com/Galeanu Mihai

Свыше 35 тысяч посещений зафиксировано в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области с начала текущего года, а с запуска раздела число посещений превысило 133 тысячи, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«С начала 2024 года пользователи регионального портала воспользовались разделом по кибербезопасности 35 тысяч раз. Самой популярной темой оказалась «Меня взломали в Telegram», на втором месте – «Социальные сети», а третьей по популярности стала статья о телефонных мошенниках», — рассказала глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник.
Отмечается, что в текущем году в разделе появилось шесть новых статей: «Социальные сети», «Безопасный онлайн-шопинг», «Меня взломали в Telegram», «Защита данных в онлайн-играх», «Цифровая безопасность для госслужащих» и «Мой WhatsApp взломали».

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#московская область
#подмосковье
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В красногорском ЖК «Ильинские Луга» ввели в эксплуатацию детсад на 200 мест
16 декабря 2024, 09:37

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад на 200 воспитанников, построенный в жилом комплексе «Ильинские Луга» на территории городского округа Красногорск, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый детский сад представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью свыше 4,5 тыс. квадратных метров. Здесь размещено девять групповых ячеек со своими спальнями, игровыми комнатами и прочими помещениями. Кроме того, в детском саду оборудованы физкультурный и музыкальный залы, есть пищеблок, кабинет логопеда и медпункт с процедурной», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроены игровые площадки с теневыми навесами, а также площадки для занятия физкультурой, проведено озеленение.

Детский сад простроен за счёт инвестора в рамах договора о комплексном развитии территории.

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#детсад
#строительство
#красногорск
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Блогер Блиновская обжаловала решение суда о собственном банкротстве
16 декабря 2024, 09:13

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Блогер Елена Блиновская подала апелляционную жалобу на решение суда о признании ее банкротом. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Изначально Блиновская сама инициировала процедуру банкротства, однако впоследствии передумала и рассчитывала погасить свои долги самостоятельно. Несмотря на это, суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.

В решении суда не указан общий размер неисполненных обязательств Блиновской. Однако с момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов: Федеральной налоговой службы России с требованием в размере около 1,2 миллиарда рублей и банка ВТБ с требованием на сумму около 270 миллионов рублей. На данный момент требования кредиторов еще не рассмотрены.

Елена Блиновская — известный российский блогер и предприниматель. В российских СМИ её называют одной из главных «инфоцыганок» страны. С апреля 2023 года она является фигуранткой уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. С января 2024 года Блиновская содержится под стражей в следственном изоляторе.

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#сизо
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Названы самые востребованные профессии в России
Водитель и продавец стали самыми востребованными профессиями в России
16 декабря 2024, 09:09

Фото: istockphoto/scyther5

Эксперты сервиса hh.ru провели исследования, чтобы определить, какие профессии пользовались наибольшим спросом у работодателей в России в 2024 году. Самыми востребованными специалистами стали водитель, продавец-консультант и менеджер по продажам.
Согласно результатам исследования российской платформы онлайн-рекрутинга, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в топ-пять также вошли специалисты колл-центра и бухгалтеры. Выборка была достаточно подробной, так как в целях исследования эксперты изучили более 11 миллионов вакансий, размещённых на протяжении 2024 года.

Отмечается, что тройка «призёров» среди вакансий на рынке труда осталась неизменной по сравнению с предыдущим годом: менеджер по продажам, продавец консультант, водитель — именно в таком порядке. 868 тысяч вакансий, 769 тысяч и 620 тысяч — соответственно. Примечательно, что не требующая особой квалификации специальность оператора колл-центра поднялась сразу на две позиции и вошла в пятёрку самых востребованных. Не исключено, что это связано с разгулом телефонного мошенничества, говорят специалисты.

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#рынок труда
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Министр труда России прокомментировал возможное сокращение рабочего дня перед Новым годом
Котяков: у россиян есть три выходных перед новогодними праздниками
16 декабря 2024, 08:22

Фото: iStock/Harbucks

Министр труда и социального развития России Антон Котяков в ходе пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о возможном сокращении рабочего дня в преддверии новогодних праздников. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что у граждан России уже есть три выходных дня, которые предоставляются перед праздниками, что позволяет людям подготовиться к встрече Нового года и провести время с семьей. Котяков подчеркнул важность сохранения баланса между трудовой деятельностью и отдыхом.

«У нас 29, 30, 31 – три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — сказал он.

Согласно утвержденному правительством графику новогодних и рождественских праздников, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Это позволит сделать каникулы непрерывными, а последняя рабочая неделя года станет шестидневной. Выходной на 31 декабря был перенесен с 7 января. В итоге россияне смогут отдыхать 11 дней подряд.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что обсуждение вопроса о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, в настоящее время неактуально. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Вице-мэр Ликсутов: Проезд по МСД может стать платным для жителей столицы
16 декабря 2024, 08:02

Фото: istockphoto/namaki

Для москвичей могут ввести плату за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
В интервью изданию «Коммерсант» он сказал, что относительно данного вопроса сейчас рассматриваются самые разные предложения, но уходить от проблемы нельзя. Дело в том, что нагрузка на МСД растёт в геометрической прогрессии, пояснил вице-мэр. Поэтому перед властями города стоит выбор: либо эта дорога превратится в стабильно перегруженную трассу с пробками и заторами, либо за какую-то удобоваримую плату по ней можно будет проехать в определённое время, отметил Ликсутов.

По словам чиновника, опыт проспекта Багратиона (ещё одна платная дорога в Москве - прим. ред.) показал, что трасса, позволяющая быстро перемещаться из одного конца города в другой, будет востребована даже при высоких тарифах.

Справка: МСД (Московский скоростной диаметр) — это скоростная дорога, объединяющая Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Практически она соединяет север, восток и юг Москвы в обход центра города. С февраля 2023 года за проезд по трассе взымается плата — 950 рублей. Но для машин с московскими и областными номерами проезд по ней пока бесплатный. Транзитный транспорт составляет в общем потоке всего 1%.

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Социолог Лопатина: россиян ждет 11 выходных на новогодние праздники
16 декабря 2024, 04:55

Фото: iStock/gregory_lee

На новогодние праздники россияне получат 11 выходных. Этим поделилась эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
Как объяснила Лопатина, выходные стартуют с 29 декабря 2024 и закончатся 8 января 2025 года. Также выходной день 4 января будет перенесен на 2 мая, а уже 5 января на 31 декабря 2025 года.

При этом 30 декабря станет выходным, так как рабочий день с этой даты переносится на субботу, 28 декабря. В связи с этим последняя неделя года станет шестидневной, после чего граждан ждут непрерывные выходные.

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#новый год
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