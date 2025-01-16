Загруженность дорог Подмосковья утром 16 января составила четыре балла

Фото: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 16 января, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское. Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 914 тысяч машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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