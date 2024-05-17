Загруженность дорог Подмосковья утром 17 мая составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 17 мая, составляет четыре балла, при этом на четырёх федеральных трассах и десяти шоссе затруднено движение в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к столице наблюдаются на трассах: М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Новорижское, Носовихинское, Ленинградское, Пятницкое, Варшавское, Можайское, Калужское, Киевское и Осташковское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах этим утром зафиксировано свыше 902 тысяч машин, что на один процент меньше, чем было в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов