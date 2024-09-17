Загруженность дорог Подмосковья утром 17 сентября оставила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 17 сентября, основные пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону столицы затруднён на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Калужское, Ленинградское, Энтузиастов, Носовихинское, Волоколамское, Косинское, Каширское, Варшавское, Пятницкое, Ярославское, Минское, Рязанское, Боровское, Рублёво-Успенское и Щёлковское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован один миллион машин, что совпадает со средними показателями прошлого месяца.
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Лев Каштанов