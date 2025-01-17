Загруженность дорог Подмосковья утром 17 января составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на уро пятницы, 17 января, оценивается на три балла по десятибалльной шкале, при этом на тринадцати шоссе отмечаются заторы при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве зафиксированы на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали более 993 тысяч машин, что на 1,25% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов