Загруженность дорог Подмосковья утром 17 января составила три балла

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на уро пятницы, 17 января, оценивается на три балла по десятибалльной шкале, при этом на тринадцати шоссе отмечаются заторы при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.