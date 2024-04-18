Загруженность дорог Подмосковья утром 18 апреля составила 4 балла

Общий уровень загруженности дорог в Московской области утром в четверг, 18 апреля, оценивается в четыре балла, при этом на шести федеральных трассах и девяти шоссе отмечаются затруднения в движении в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.