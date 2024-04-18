Загруженность дорог Подмосковья утром 18 апреля составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Общий уровень загруженности дорог в Московской области утром в четверг, 18 апреля, оценивается в четыре балла, при этом на шести федеральных трассах и девяти шоссе отмечаются затруднения в движении в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения движения в сторону столицы отмечены на следующих федеральных трассах: М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Носовихинское, Киевское, Волоколамское, Дмитровское и Новорижское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными за рулём, не отвлекаться на телефон, сохранять дистанцию и не превышать скорость.
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Лев Каштанов