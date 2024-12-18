Загруженность дорог Подмосковья утром 18 декабря составила шесть баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 18 декабря, составила шесть баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 17 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 753 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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