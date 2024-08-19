Загруженность дорог Подмосковья утром 19 августа составила 4 балла

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро понедельника, 19 августа, составила четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на участках трёх федеральных трасс и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы есть на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Ленинградское, Варшавское, Щёлковское, Волоколамское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Киевское, Дмитровское, Каширское, Носовихинское и Минское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах этим утром зафиксировано более одного миллиона машин, что на 1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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