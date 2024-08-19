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Загруженность дорог Подмосковья утром 19 августа составила 4 балла

19 августа 2024, 09:41

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Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро понедельника, 19 августа, составила четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на участках трёх федеральных трасс и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Сложности с проездом в сторону столицы есть на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Ленинградское, Варшавское, Щёлковское, Волоколамское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Киевское, Дмитровское, Каширское, Носовихинское и Минское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах этим утром зафиксировано более одного миллиона машин, что на 1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#пробки
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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
В Павловском Посаде женщина упала с дерева, спасая кошку
19 августа 2024, 09:14

Фото: администрация Павлово-Посадского г.о.

Кошке, два дня просидевшей на дереве, а также её хозяйке, пытавшейся снять домашнюю любимицу с дерева и получившей травмы, помогли спасатели, инцидент произошёл в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на Мособлпожспас.
«Женщина обратилась в единую службу спасения 112 и рассказала, что ей нужна помощь, так как попытка снять кошку с дерева самостоятельно закончилась неудачей: залезая на дерево, женщина не удержалась и упала», — говорится в сообщении.
Прибывшие на вызов спасатели сперва оказали первую помощь женщине — обработали травмы и ушибы, которые она получила, упав с дерева. После этого к дереву приставили лестницу, сняли кошку и передали её хозяйке.

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#животные
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Актер Михаил Ефремов может выйти на свободу к Новому году
SHOT: Актёр Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре из-за состояния здоровья
19 августа 2024, 08:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Заслуженный артист России Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в декабре этого года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что новое ходатайство сторона защиты Ефремова уже подготовила. Примечательно, что для подкрепления ходатайства собрано множество медицинских справок, в которых указаны ранее поставленные диагнозы и прогрессирующие заболевания артиста, которые были установлены тюремными врачами.

Согласно информации источника, Ефремов страдает от головных болей и головокружений из-за транзиторных ишемических атак. Адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в исправительной колонии приведёт 60-летнего актёра к инсульту.

На текущий момент Ефремов отсидел за пьяное ДТП 3,5 года из 7,5.

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#инсульт
#здоровье
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Фонд Джорджа Клуни признан нежелательным в РФ
19 августа 2024, 08:27

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность фонда американского актера Джорджа Клуни. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Уточняется, что данный фонд не только «поддерживает покинувших Россию лжепатриотов и участников запрещенных экстремистских объединений», но и продвигает идеи уголовного преследования российских властей. В ведомстве также раскритиковали жену Клуни, которая «считает себя адвокатом в области международного права».

Напомним, «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.

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#права
#сми
#фонд
#медведев
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В Госдуме предложили ввести в школах курс логики
Депутат Лантратова предложила ввести в школах курс логики
19 августа 2024, 06:21

Фото: iStock/smolaw11

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести в школах уроки логики, передает ТАСС.
Отмечается, что курс призван развивать научное и логическое мышление. По мнению депутата Лантратовой, курс позволит школьникам лучше понимать окружающий мир, анализировать информацию и успешно отстаивать свою позицию.

Она подчеркнула, что в настоящее время логика преподается во многих вузах, но напомнила, что важные навыки мышления формируются в школьные годы.

«В настоящий момент специалисты отмечают распространение у российских детей так называемого "клипового мышления", при котором у детей отсутствует способность к критическому восприятию информации, анализу фактов, построению длительных и последовательных цепочек умозаключений», – рассказала Лантратова.

Ранее, в преддверии 1 сентября, россиян предостерегли от новых методов мошенников.

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#депутат
#госдума
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#сергей кравцов
#минпросвещения
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В России предложили запретить мигрантам переезд с семьями
В ГД внесут законопроект о запрете мигрантам перевозить свои семьи в РФ
19 августа 2024, 05:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Группа депутатов Государственной Думы (ГД) от ЛДПР 19 августа представит законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию членов своих семей, сообщает РИА Новости.
Согласно законопроекту, предлагается запрет иностранцам въезжать в Россию на основании того, что они являются родственниками людей, работающих в России. Уточняется, что запрет касается низкоквалифицированных специалистов, которые въезжают в страну только на основании трудового договора или патента.

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники», – объяснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее Госдума выступила с инициативой увеличить НДФЛ для мигрантов, работающих по патентам, до 30 процентов. Депутаты, выступающие за это, считают, что две трети мигрантов, работающих в России, трудятся по патентам и отправляют все заработанные деньги на родину. С другой стороны, по мнению парламентариев, доходы иностранцев должны работать на российский бюджет.

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#трудоустройство
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В ФРГ планируют экспроприацию активов России
Депутат Линдеманн: Германия хочет присвоить активы Москвы для поддержки Киева
19 августа 2024, 02:51

Фото: сайт Бундестага

Правительство Германии планирует национализировать российские активы, чтобы продолжать поддерживать Украину, заявил в интервью RT депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
По его словам, многим в Германии надоела поддержка Украины. В результате правительство начало экономить на поддержке Киеву. Линдеманн подчеркнул, что правительство Германии на самом деле ищет способы использовать средства, полученные от замороженных российских активов.

«Они попытаются использовать замороженные активы российских бизнесменов или российских компаний. И Брюссель, и Берлин, и правительство Германии думают об их экспроприации», – объяснил Линдеманн.

Также он подчеркнул, что это решение ошибочно и что «Альтернатива для Германии» будет голосовать против него.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявилаа, что Германия будет вынуждена ограничить военную помощь Украине. Министр финансов Кристиан Линднер проинформировал об этом министра обороны Бориса Писториуса в письме от 5 августа.

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#активы
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В России предложили отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников
Депутат Колунов предложил отменить мораторий на казнь иностранных наемников
19 августа 2024, 02:38

Фото: iStock/Zolnierek

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время подаст обращение в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников, передает РИА Новости.
«Соответствующее предложение уже готово, в ближайшее время направлю его председателю Конституционного суда РФ», – заявил он.

По его словам, согласно статье 359 Уголовного кодекса РФ, наказание за наемничество в настоящее время составляет от семи до 15 лет лишения свободы. Колунов добавил, что если вина в убийстве будет доказана, то наказание может быть пожизненным.

Ранее глава департамента гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД РФ Григорий Лукьянцев прокомментировал возможность отмены моратория на смертную казнь в России.

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#наемники
#депутат
#госдума
#смертная казнь
#закон
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В Госдуме планируют приравнять сотрудников полиции и военнослужащих
19 августа 2024, 01:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Государственной Думе разработал законопроект о предоставлении дополнительного отпуска сотрудникам полиции, участвующим в спецоперациях, сообщает газета «Московский комсомолец».
Действующий закон «О ветеранах» предусматривает 15 дней дополнительного отпуска для ветеранов боевых действий. В связи с этим парламентский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил расширить список тех, кто может воспользоваться этим положением.

По словам депутата, многие сотрудники Министерства внутренних дел служат вместе с военнослужащими во время специальных военной операции и принимают участие в боевых действиях. Однако в настоящее время они не признаются ветеранами.

Ранее сообщалось, что сопредседатель совета интеграционного и координационного совета по новым регионам Владимир Рогов призвал придать бойцов, воевавших в Курской области, признать участниками специальных военных операций.

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Яблочный Спас 19 августа: Не вздумайте этого делать, если не хотите накликать беду
19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне
19 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Baks

В понедельник, 19 августа 2024 года, православные отмечают большой церковный праздник — Преображение Господне. В народе эту дату стали называть Яблочный Спас. На Руси существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим большим событием, предки соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать в этот день.
Об особенностях праздника Преображения Господня, истории Яблочного Спаса, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Преображение Господне: история и смысл

Фото: iStock/artplus

Преображение — в переводе с греческого означает «превращение» или «изменение формы». Это одно из ключевых событий в библейской истории, описанное в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки.

Через восемь дней после признания апостолом Петром Иисуса Мессией, Христос взял Петра, Иоанна и Иакова на гору для молитвы.
«Во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала сверкающей белизны. И два человека беседовали с Ним, – это были Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе, который предстояло Ему совершить в Иерусалиме», — пишет евангелист Лука.
Пораженный увиденным Петр предложил построить три шатра — для Иисуса, Ильи и Моисея, но его перебил голос, раздавшийся с неба, и объявивший Иисуса Сыном Божьим.
«Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте», — велел голос с небес.
Ученики хранили случившееся в тайне до тех пор, пока Иисус не воскрес, получив подтверждение, что предстоящие страдания Христа — не поражение, а победа, увенчанная Воскресением.

Богословы наделяют это событие особым смыслом. Народ и даже ученики воспринимали Иисуса Христа в первую очередь как земного царя-воителя, сохраняя лжемессианские иллюзии вплоть до Пятидесятницы. Потому Господь решил приоткрыть им завесу будущего, преобразившись перед ними.

Яблочный Спас: что значит

Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography

Многие наверняка задались вопросом — почему Преображение празднуют в конце лета, если, согласно писанию, оно произошло весной — незадолго до распятия и последующего воскресения Христа?

К примеру, по мнению историков, праздник Преображения церковь установила в августе по миссионерским причинам, чтобы заменить им языческие празднования, отмечавшиеся в этот день. Подобным образом дата была установлена в Армении и Каппадокии, с целью вытеснения культа богини Астхик. В Греции и Италии в борьбе с язычеством праздник Преображения связали с окончанием сбора винограда.

На Руси же виноград, который традиционно благословлялся в этот день, был заменен более распространенными на Севере яблоками. Именно это, по мнению историков, привело к появлению названия «Яблочный Спас», которое напрямую не связано с богословской сутью праздника.

Что можно делать 19 августа

Фото: iStock/WENFENG QUAN

Все главные традиции праздника связаны с яблоками. Первым делом предки освящали их в церкви, а после готовили различные блюда — пироги, варенья и компоты. Также на Яблочный Спас разрешается освящение и других сезонных овощей, фруктов и ягод.

Предки также гадали по яблокам на будущее и любовь. Считалось, каким вкус будет у первого съеденного яблока, то такой будет и судьба или будущие отношения. Если первым окажется кислое — впереди ждут испытания и борьба с одиночеством, если сладкое — счастье, радость и крепкие чувства.

По поверьям, при помощи яблок очищали дом. Это один из тех обычаев, которые сохранились со времен дохристианской Руси. Церковь не очень хорошо относится к подобным обрядам, но многие продолжают их проводить.

Считалось, что хозяйка должна разрезать яблоко на две половинки и вырезать сердцевину. В одну из них вставить зажженную свечу и, держа ее в руках, обойти дом, читая молитвы о помощи Всевышнего.

По окончании ритуала, с помощью воска половинки яблока снова объединяли, обвязывали нитью и закапывали вдали от дома. Предки верили, что вместе с ним они закапывают все беды и печали.

На Яблочный Спас также было принято:
  • прибираться накануне праздника, так как встречать Спас в грязном доме считалось дурной приметой;
  • освятить сезонные плоды, в первую очередь яблоки;
  • перед тем, как съесть яблоко, загадать желание;
  • угощать родных, близких и всех желающих;
  • делать только добрые дела, чтобы очиститься от греха и встать на праведный путь;
  • мириться с теми, с кем уже давно в ссоре.

Что нельзя делать 19 августа

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Говорили на Яблочный Спас и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
  • нельзя есть мясо, молочные продукты и алкоголь, так как 19 августа — экватор Успенского поста;
  • не разрешали заниматься уборкой, ремонтом, бытовыми делами и работать, как и во многие другие православные праздники (исключение — готовка пищи);
  • запрещали убивать насекомых, чтобы не спугнуть удачу;
  • порицали шумные алкогольные застолья;
  • не разрешали ругаться и выяснять отношения, сплетничать и пускать слухи;
  • нельзя никому отказывать в помощи, чтобы не оказаться потом на месте просящего.

Народные приметы о погоде на 19 августа

Фото: iStock/Juergen Bauer Pictures

Раньше верили, что по погоде на Яблочный Спас можно узнать, какими будут осень, зима и Покров.
  • какая погода установилась на Яблочный Спас — такая будет и 14 октября, когда празднуют Покров;
  • солнечный и ясный день — впереди холодная зима;
  • много пчел слетается на мед — семью ждет счастье и благополучие;
  • сильный листопад — скоро начнутся холодные ночи;
  • пасмурная и сырая погода на Спас — осень будет промозглой;
  • свиньи активно валяются в грязи — в ближайший час начнется дождь;
  • безоблачное небо — осень будет теплой.

Именины 19 августа

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Имя для мальчика или девочки 19 августа, можно узнать при помощи на именины. Их на Яблочный Спас отмечают:
  • Архип;
  • Макар;
  • Михаил;
  • Спасий;
  • Феоктист;
  • Кристина;
  • Нонна.
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