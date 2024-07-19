Загруженность дорог Подмосковья утром 19 июля составила 5 баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 19 июля, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные сложности с проездом отмечаются при движении в сторону столицы на участках трёх федеральных трасс и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения с проездом по направлению к Москве зафиксированы на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Варшавское, Ленинградское, Щёлковское, шоссе Энтузиастов, Носовихинское, Волоколамское, Калужское, Минское и Боровское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья этим утром насчитали более миллиона машин, что на 1,2% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов