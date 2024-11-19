Загруженность дорог Подмосковья утром 19 ноября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 19 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше 945 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов