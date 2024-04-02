Загруженность дорог Подмосковья утром 2 апреля составила 4 балла

Фото: пресс-служба МТДИ МО
В Московской области загруженность дорог утром во вторник, 2 апреля, составила четыре балла, при этом на пяти федеральных трассах и 11 шоссе затруднено движение в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения фиксируются при проезде в сторону столицы на трассах М-8 «Холомогоры», М-7 «Волга», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь». Проезд в сторону Москвы также затруднён на следующих шоссе: Пятницкое, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Можайское, Каширское, Осташковское, Калужское и Киевское», — говорится в сообщении.В целом на дорогах Московской области зафиксировано около 900 тысяч автомобилей. В министерстве отметили, что это на два процента больше, чем было в среднем в прошлом месяце.
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