Загруженность дорог Подмосковья утром 2 августа составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Плотность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 2 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы наблюдаются при проезде по направлению к Москве на ряде участков двух федеральных трасс и шести шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Проезд в сторону столицы затрудним на федеральных шоссе М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Новоегорьевское, Варшавское, Ленинградское, Боровское, Носовихинское и Минское», — отмечается в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше 944 тысяч машин. Это на два процента меньше, чем в среднем месяцем ранее.
В областном Минтрансе также напомнили, что на сегодня синоптики обещают дожди, и призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными, не превышать разрешённую скорость, избегать резких манёвров и не парковаться под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.
Читайте также:
В подмосковных автобусах за полгода поймали более 9 тыс. безбилетников
Расписание электричек Казанского направления меняется с 1 по 30 августа
Строители отчитались о ходе возведения путепровода на Пироговском шоссе в Мытищах
Лев Каштанов