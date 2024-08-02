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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 августа составила четыре балла

02 августа 2024, 09:42

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Плотность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 2 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы наблюдаются при проезде по направлению к Москве на ряде участков двух федеральных трасс и шести шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Проезд в сторону столицы затрудним на федеральных шоссе М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Новоегорьевское, Варшавское, Ленинградское, Боровское, Носовихинское и Минское», — отмечается в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше 944 тысяч машин. Это на два процента меньше, чем в среднем месяцем ранее.



В областном Минтрансе также напомнили, что на сегодня синоптики обещают дожди, и призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными, не превышать разрешённую скорость, избегать резких манёвров и не парковаться под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

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#трафик движения
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
В РФ вернулся пожизненно осужденный в Германии экс-сотрудник ФСБ Красиков
02 августа 2024, 09:59

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

На территорию России вернулся отбывавший пожизненный срок в Германии россиянин Вадим Соколов (Красиков). Об этом сообщает РИА Новости.
«В рамках обмена на родину вернулся <…> гражданин РФ, известный под фамилией Красиков», — заявил источник информагентства.
Красиков известен тем, что ликвидировал чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который издевался и убивал российских военных. За это преступление россиян получил пожизненный срок в Германии.

Вечером в четверг, 1 августа, самолет с российскими гражданами прибыл из Анкары в Москву после обмена. Глава государства Владимир Путин встретил вернувшихся россиян у трапа.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн заявил, что сдержанные переговоры США и России могут принести плоды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
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Суд заочно арестовал Дубинина за госизмену и содействие терроризму
02 августа 2024, 07:42

Фото: iStock/Zolnierek

Столичный Лефортовский суд заочно арестовал бывшего замдиректора Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Александра Дубинина за государственную измену и содействие терроризму, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубинина Александра Сергеевича на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.

Таким образом, Дубинина обвиняют в совершении госизмены, а также в содействии террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск.

Накануне стало известно, что Следственный комитет попросил Лефортовский суд арестовать троих мужчин по статье о государственной измене. Отмечается, что были зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде тюремного заключения Дубинина А.С., Волобуева И.М. и Новикова И.С.*. Другие детали не известны, поскольку дело находится под грифом секретности.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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У украинских семей в странах Европы отобрали 430 детей
Соцслужба Украины: у украинских семей в странах Европа забрали 430 детей
02 августа 2024, 05:14

Фото: iStock/tylim

430 детей были изъяты из украинских семей в европейский странах, сообщила Национальная социальная сервисная служба Украины.
Отмечается, что 122 случая были зафиксированы в Германии, 39 – в Польше, по 20 – в Норвегии и Испании. Директор службы Василий Луцк объяснил, что среди причин изъятия детей – незнание законов европейских стран и разное отношение к воспитанию детей.

«Например, когда ребенка громко ругают на улице, когда ребенка одного, например, в возрасте до десяти лет отправляют в школу, что в принципе в Украине привычно, а во многих странах Европы это запрещено», – объяснил эксперт.

Он добавил, что детей также могут забирать из дома по объективным причинам, например, когда у одного из родителей проблемы со здоровьем. Европейские социальные службы сосредоточены на поиске родственников или законных представителей, готовых принять ребенка и заботиться о нем в будущем.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы требуют от России вернуть детей, изъятых в Евросоюзе.

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В России захотели обязать родителей обеспечивать детей до 23 лет во время учебы
02 августа 2024, 02:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Депутаты от фракции ЛДПР хотят обязать родителей содержать своих детей до 23 лет, пока те учатся по очной форме. Соответствующий законопроект они внесли в палату представителей, сообщает РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, если родители не смогут договориться об уплате алиментов, суд установит их в определенной денежной сумме. Если родители не в состоянии заботиться о ребенке, они могут обратиться за помощью к своим братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам. Право на получение алиментов прекращается по окончании обучения, отчислении или достижении 23 лет.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин объяснил, пояснил, что ребенку трудно жить и учиться на стипендию и что родители несут ответственность до тех пор, пока ребенок не станет самостоятельным и не начнет зарабатывать деньги.

«А это происходит после окончания вуза. Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребёнка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении», — отметил парламентарий.

Ранее в России ввели запрет на продажу энергетических напитков детям. Соответствующий закон был принят Государственной Думой в третьем и окончательном чтении.

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#госдума
#депутат
#алименты
#учёба
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#дети
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На Украине резко ответили мэру Одессы на высказывания об обнулении города
Кипер: в Одессе нет места улицам в честь людей, которые воспевали СССР
02 августа 2024, 01:19

Фото: iStock/teksomolika

В Одессе нет места улицам, названным в честь людей, которые воспевали честь СССР, заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
«В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук пути медали или сотрудничали с КГБ или воспевали Советский Союз с империей», – отмечается в публикации.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что переименование исторических улиц превратит город в ничто.

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#украина
#улица
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Адвокат Винника рассказал о причинах отказа включить россиянина в обмен
02 августа 2024, 00:33

Фото: iStock/Zolnierek

Адвокат Александра Винника Аркадий Бух объяснил, что его подзащитный еще не осужден в США и поэтому не мог быть включен в сделку по обмену, передает РИА Новости.
«Очень важно понимать, что это не судебная процедура, почти нет никаких правил относительно того, как это делается и как это будет делаться», – отметил юрист.

Он также заявил, что существует закономерность, согласно которой правительства США и России редко освобождают людей, которые еще не осуждены. Поэтому кажется маловероятным, что Винник будет обменен. Бух добавил , что встретился с Винником 1 августа и заявил о хорошем состоянии подзащитного

Ранее Вера Винник, мать арестованного в США по обвинению в создании криптовалютной биржи BTC-e гражданина России Александра Винника, заявила, что ее сын был исключен из списка обмена заключенными по неизвестным причинам.

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#сша
#суд
#россия
#адвокат
#криптовалюта
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Ильин день: Чего нельзя делать 2 августа, чтобы не столкнуться с болезнями
Православные верующие отметят Ильин день 2 августа
02 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Православные 2 августа вспоминают пророка Илию – единственного пророка из Ветхого Завета и первого святого Древней Руси. По легенде, он был одним из немногих праведников, попавших на небеса ещё при жизни. В материале «Радио 1» расскажем о традициях этого дня, что можно и нельзя делать 2 июля.

Кто такой Илия Пророк

Согласно Ветхому Завету, Илия появился на свет за 900 лет до Рождества Христова. Он жил в израильском городе Фесвии, который располагался на территории современной Иордании.

С первых дней жизни пророка сопровождали чудеса. Согласно легенде, когда Илия родился, отцу пришло видение, что младенца окружили благородные мужи, которые приветствовали его и пеленали огненными языками. И этому ведению было суждено сбыться – ребёнок стал пламенным ревнителем веры в единого Бога.

Также существует предание, что Илия оказался на небесах ещё при жизни. Когда он прогуливался со своим воспитанником, внезапно появилась огненная колесница, которая унесла его ввысь. Так появилось народное представление об Илие Громовержце. В Древней Руси было поверье, что гроза и молнии вызваны тем, что по небу мчится Илия на огненной колеснице.

Ильин день: Традиции

Ежегодно в Ильин день по всей России совершаются крестные ходы и торжественные молебны. Священники облачаются в красные одеяния, символизирующие пророков и мучеников. Верующие в этот день приходят в церковь, чтобы поставить свечку за здоровье близких.

На Руси было принято считать, что со 2 августа лето начинает переходить в осень, потому что праздник всегда совпадал с завершением сенокоса и началом жатвы. Также начинала ухудшаться погода: ночи становились более холодными и длинными, а жара днём спадала.

Что можно делать 2 августа

Верующим рекомендуется посетить храм. Если такой возможность нет, то необходимо выделить время, чтобы пропеть тропарь и кондак святому Илие, а также прочитать ему молитву.

Наши предки считали, что травы, собранные в Ильин день, обладали целительными свойствами. Предки рано просыпались и заготавливали их, после чего сушили и использовали весь год.
Фото: iStock/Yana Tatevosian

Что нельзя делать 2 августа

Традиционно в Ильин день запрещалось купание. Народ верил, что в этот день нечисть, в том числе подводная, не спит.

Не рекомендуется находиться рядом с водоемами и заниматься ловлей рыбы. Христиане считали, что купаться нельзя и после дня Ильи, поскольку с этого момента вода во всех водоемах становится холодной и приносит несчастья и болезни.

В этот день рекомендуется воздержаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков, стараться не переедать. В первую очередь это касается тех, кто будет праздновать День воздушно-десантных войск (ВДВ).

Также считается, что в Ильин день нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. Однако Церковь не вводила строгих запретов на работу, поскольку бывают ситуации, что отложить её невозможно.
Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

Именины 2 августа

В выборе имени родившегося в этот день ребёнка помогут именины:

  • Александр – святой покровитель Александр Пергийский;
  • Алексей – святой покровитель Алексий Бортсурманский;
  • Георгий – святой покровитель Георгий I, патриарх Константинопольский;
  • Иван – святой покровитель преподобный Иоанн Пещерник;
  • Илья – святой покровитель пророк Илия;
  • Константин – святой покровитель Константин Косинский;
  • Пётр – святой покровитель Пётр Константинопольский;
  • Фёдор – святой покровитель Фёдор Ушаков.
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#праздник
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#церковь
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Опубликованы кадры встречи Путина с вернувшимися после обмена россиянами
01 августа 2024, 23:20

Фото: iStock/Marcus Millo

Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на котором президент России Владимир Путин встречает в аэропорту «Внуково» россиян, возвращающихся домой после обмена.


Первыми из самолета вышли Артем и Анна Дульцевы с детьми. Женщина не смогла сдержать слез и обняла российского лидера. Следом за ними по трапу спустился Вадим Красиков, который пожал руку и приобнял президента.

Глава государства поздравил освобожденных россиян с возвращением на родину и поблагодарил их за верность присяге. Путин заверил их, что Родина их не забывала ни на минуту.

Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.

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#президент
#фсб
#сша
#аэропорт
#россия
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В Мытищах предотвратили сброс 50 кубометров строительных отходов
01 августа 2024, 23:11

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В городском округе Мытищи удалось предотвратить незаконный сброс 50 кубометров строительных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Министерство провело экологический рейд в партнёрстве с Минэкологии Московской области, МВД России и Главного управления региональной безопасности Московской области. Целью стала борьба с несанкционированной перевозкой отходов строительных работ, сноса и перемещения грунтов.
«На территории муниципалитета во время рейда проверено 15 единиц техники. У двоих водителей грузовиков не было необходимых для перевозки документов. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, а их автомобили перемещены на специализированную стоянку. Благодаря оперативным действиям проверяющих удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 50 м³, улучшив экологическую ситуацию в округе», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что работать в рамках закона позволит разрешение на перемещение ОССиГ. Оформить его можно на региональном портале госуслуг.

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