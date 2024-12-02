Загруженность дорог Подмосковья утром 2 декабря составила пять баллов

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 2 декабря, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и 13 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.