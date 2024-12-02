Загруженность дорог Подмосковья утром 2 декабря составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 2 декабря, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и 13 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности при проезде по направлению к столице отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Ленинградское, Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ярославское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 915 тысяч машин, что на 1,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов