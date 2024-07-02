Загруженность дорог Подмосковья утром 2 июля составила четыре балла

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 2 июля, оценивается на четыре балла из десяти, затруднения наблюдаются при движении в сторону Москвы на ряде участков двух федеральных трасс и шести шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Всего этим утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше 853 тысяч машин, сто на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.«Основные сложности с проездом по направлению к столице фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Варшавское, Симферопольское, Ленинградское, Ярославское, Киевское и Волоколамское», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов