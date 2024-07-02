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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 июля составила четыре балла

02 июля 2024, 09:30

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 2 июля, оценивается на четыре балла из десяти, затруднения наблюдаются при движении в сторону Москвы на ряде участков двух федеральных трасс и шести шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Основные сложности с проездом по направлению к столице фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Варшавское, Симферопольское, Ленинградское, Ярославское, Киевское и Волоколамское», — говорится в сообщении.
Всего этим утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше 853 тысяч машин, сто на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
В Можайском округе благоустроили пешеходные дорожки
02 июля 2024, 09:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Три пешеходные дорожки заасфальтировали в Можайском городском округе, работы провели по региональной программе «Пешком», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Были заасфальтированы три дорожки протяжённость. 514 метров, они востребованы у населения, так как кратчайшим путём ведут к часто посещаемым объектам», — отмечается в сообщении.
В частности, пешеходные дорожки были заасфальтированы по следующим адресам: село Тропарёво — от дома №7 по Садовой улице до дома №16 по Советской улице, село Сокольниково — от дома №14 по Школьной улице до контейнерной площадки и деревня Ивакино — от дома №9 до дома №10.

В министерстве отметили, что в прошлом году по программе «Пешком» в Можайском округе были благоустроены дорожки в деревнях Горетово и Клементьево, а также в посёлке Лесное.

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#можайск
#благоустройство
#минчистоты
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25-летний мужчина облысел и стал плохо спать из-за одержимости порно
02 июля 2024, 09:27

Фото: iStock/OcusFocus

25-лентний Джошуа Саймон так сильно пристрастился к порно, что облысел и начал плохо спать из-за постоянных ночных кошмаров сексуального характера. Об этом пишет издание The Sun.
По словам мужчины, впервые он посмотрел порнофильм в 12 лет. Саймон воспитывался в религиозной семье, по этой причине испытывал стыд из-за того, что тайно мастурбировал. С 16 лет мужчина стал настолько одержимым порнографией, что ночи напролет занимался лишь просмотром фильмов для взрослых и мастурбацией.

Сообщается, что это пристрастие довело Саймона до физического истощения. Ему начали сниться эротические сны, в которых его постоянно соблазняли, что стало для него кошмаром, ведь по религиозным убеждениям секс до брака не допускается. Примечательно, что при этом мужчина сильно похудел и начал лысеть.

В 21 год он осознал, что ему нужно избавиться от этой зависимости. Для этого Саймон стал регулярно ходить в церковь, больше молиться и всеми силами старался бороться с искушением. Мужчина признался, что как только избавился от пристрастия к порно, то начал встречаться с девушкой и все наладилось.

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#секс
#церковь
#мужчина
#отношения
#любовь
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По велению Бога: Школьная учительница рассказала, почему ушла в порно
02 июля 2024, 08:11

Фото: iStock/Fokusiert

Бывшая учительница католической школы рассказала, что ушла в порно из-за веры в Бога. Таким откровением она поделилась в интервью для Daily Star.
По словам 37-летней Кортни Тиллии, она выросла в очень религиозной семьи. Повзрослев, звезда фильмов для взрослых выбрала для себя профессию учительницы в католической школе. Однако, как отмечает Тилли, маленькая зарплата и строгое воспитание всегда подавляли её, из-за чего девушка всё же решила посвятить себя работе в порно.

«Было бы безумием сказать, что Бог говорит мне сниматься в порно! Но я рада, что Бог нашел мне именно такое применение», — рассказала актриса.

Она также подчеркнула, что именно Бог направлял её и поддерживал в желании самовыражаться именно таким образом.

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#секс
#учитель
#религия
#актриса
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США приостановили исследования нового метода лечения рака в России
Онколог Каприн: на больных не сказалась остановка США изучения рака в России
02 июля 2024, 08:00

Фото: iStock/wildpixel

США приостановили исследования нового метода лечения рака в России по своей инициативе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.
По словам специалиста, это не повлияло на пациентов в целом, поскольку зачастую исследования проводятся на ограниченной группе людей. Каприн подчеркнул, наука и медицина должны оставаться вне политики, но не смотря на это, сотрудничество по протоколам с американскими коллегами было остановлено исключительно по их желанию.

Онколог отметил, что это побудило РФ активнее работать над созданием собственных лекарственных средств. Россия уже сделала значительные шаги в данном направлении, добавил специалист.

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#медицина
#россия
#наука
#сотрудничество
#рак
#сша
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Жена Зеленского купила один из самых дорогих суперкаров в мире
Vérité Сachée: Елена Зеленская купила один из самых дорогих гиперкаров в мире
02 июля 2024, 05:29

Жена украинского лидера Владимира Зеленского купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Об этом пишет издание Vérité Сachée.
По словам работника автосалона Bugatti в Париже, жене Зеленского показали новый гиперкар за две недели до официальной презентации. Она заказала машину и стала первой обладательницей такого Bugatti. Обошелся он ей в 4,5 миллиона евро. На данный момент всего запланировано производство 250 автомобилей этой марки. Транспортное средство Елене передадут в 2026 году.

Ранее жена Зеленского заявила о психологическом истощении. Она рассказала, что у нее случаются моменты, когда приходит ощущение, близкое к психологическому истощению. В такие периоды Зеленская отдыхает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#евро
#производство
#марки
#радио
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Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ
Депутат Лантратова: в ГД в октябре хотят рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ
02 июля 2024, 03:01

Фото: iStock/Oleg Elkov

В октябре ГД собирается рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом информирует РИА Новости.
Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что ЕГЭ собираются заменить на государственные экзамены. К первому чтению депутаты приступят в октябре. Закон может вступить в силу уже с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, которые были получены до вступления в силу закона, будут действительны 4 года после сдачи.

В пояснительной записке к документу указано, что отмечается связь между ЕГЭ и увеличением подростковых самоубийств. Помимо этого, родители тратят огромные средства на репетиторов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с тремя подмосковными выпускниками, набравшими по 300 баллов по результатам ЕГЭ. Во встрече приняли участие бойцы СВО, участвующие в президентской программе «Время героев».

Глава Химок Волошин встретился со стобалльниками ЕГЭ округа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#экзамены
#егэ
#закон
#родители
#депутаты
#сво
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Народного артиста Ширвиндта посмертно наградили специальным призом премии «Ника»
02 июля 2024, 01:38

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народного артиста и президента «Театра Сатиры» Александра Ширвиндта посмертно наградили специальным призом «Честь и достоинство» кинопремии Ника. Об этом со ссылкой на актера Леонида Ярмольника сообщили РИА Новости.
Александр Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. После окончания Щукинского театрального училища попал в 1956 году в труппу Театра имени Ленинского комсомола, с 1970 года служил в Театре Сатиры, с 2000 по 2021 год работал худруком театра, в 2021 году стал его президентом.

Ширвиндт заработал широкую популярность благодаря ролям в кино, включая «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка» и других. Народный артист скончался 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет.

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#кино
#артист
#культура
#премия
#награда
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В Подмосковье с начала года починили перила более чем в 350 подъездах
01 июля 2024, 23:47

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Ремонт ограждающих перил и поручней провели более чем в 350 подъездах многоквартирных домов Московской области с начала 2024 года по заявкам жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За состояние перил и поручней в подъезде отвечает управляющая компания. Ремонт по запросу жильцов проводили сотрудники УК», — отмечается в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что управляющие компании должны регулярно осматривать места общего пользования в многоквартирных домах и в случае необходимости проводить ремонтные работы.

Жителям также напомнили, что в Московской области подать заявку на ремонт перил в подъезде можно не только непосредственно в УК, но и через региональную Единую диспетчерскую службу.

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#ремонт подъездов
#московская область
#подмосковье
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В Дагестане запретят ношение никаба: причины, что известно
Муфтий Дагестана пообещал в ближайшие дни вынести фетву о запрете никаба
01 июля 2024, 23:00

Фото: istock/ Alexey Emelyanov

23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте.

После произошедших терактов против ношения никаба высказался глава Республики Сергей Меликов. Он отметил, что никаб не свойственен народам Кавказа и представляет собой угрозу безопасности. Позже стало известно, что Муфтият Республики Дагестан готовит фетву о запрете на ношение никаба. Подробнее расскажет редакция «Радио 1».

Что такое никаб

Никаб — это женский головной убор, который скрывает лицо, за исключением глаз. Как правило, черного цвета. Появился он еще в доисламские времена, однако сейчас его носят исключительно мусульманки.

Причины для запрета ношения никаба в России

Запретить ношение никаба в Российской Федерации хотят, потому что он не обязателен в исламе, а для народов России его ношение является пришлой традицией. Еще одной причиной для запрета головного убора является повышение риска терроризма.

Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб

Муфтий республики Ахмед Абдулаев заявил, что в Дагестане на днях планируется принять фетву о запрете ношения никаба.

«Полгода еще, пусть десять лет поливают меня грязью. Истина будет одна. Другой истины не бывает», — отметил он.

По его словам, если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, он может держать ее дома. Кроме этого, отменять фетву о запрете никаба не планируется.

Бастрыкин поддержал запрет на ношение никабов

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что в странах Центральной Азии носить религиозную одежду с закрытым лицом запрещено и те, кто не может носить ее там, переезжают в Российскую Федерацию и носят ее здесь. По его словам, это все необходимо срочно запретить.

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