Загруженность дорог Подмосковья утром 2 мая составляет 3 балла

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В четверг утром, 2 мая, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На пяти федеральных трассах и восьми шоссе наблюдается затруднение движения в сторону Москвы.
Кроме этого, в министерстве просят водителей быть более внимательными при перестроениях, соблюдайте скоростной режим и не отвлекайтесь на телефон.
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«Проезд по направлению к столице затруднён на следующих федеральных трассах: М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга», а также на следующих шоссе: Варшавское, Ленинградское, Киевское, Новорижское, Дмитровское, Носовихинское, Пятницкое и Щёлковское», — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме этого, в министерстве просят водителей быть более внимательными при перестроениях, соблюдайте скоростной режим и не отвлекайтесь на телефон.
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Мира Полтева