Загруженность дорог Подмосковья утром 2 сентября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро понедельника, 2 сентября, основные сложности отмечаются при проезде в сторону Москвы на четырёх федеральных трассах и 12 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются при движении по направлению к столице на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым», а также на трассе А-105, соединяющей Москву с аэропортом Домодедово, кроме того, затруднения есть на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Калужское, Ленинградское, Боровское, Каширское, Дмитровское, Носовихинское, Рязанское, Пятницкое и Минское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован миллион машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов