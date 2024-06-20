Загруженность дорог Подмосковья утром 20 июня составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро четверга, 20 июня, оценивается на четыре балла, при этом проезд в сторону Москвы затруднён на трёх федеральных трассах и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются по направлению к столице на федеральных трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Носовихинское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Каширское, Новорижское, Киевское, Можайское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области утром 20 июня фиксируется 905 тысяч машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов