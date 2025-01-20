Загруженность дорог Подмосковья утром 20 января достигла четыре балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 20 января на дорогах Московской области наблюдается средняя загруженность — 4 балла. На региональных трассах было зафиксировано более 972 тысяч автомобилей, что на 1,5 % меньше среднего значения за прошлый месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Движение затруднено в направлении Москвы на автомагистралях М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителям следует проявлять осторожность на дорогах из-за возможного образования гололедицы. Необходимо соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких манёвров.
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