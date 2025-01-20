Загруженность дорог Подмосковья утром 20 января достигла четыре балла

Утром 20 января на дорогах Московской области наблюдается средняя загруженность — 4 балла. На региональных трассах было зафиксировано более 972 тысяч автомобилей, что на 1,5 % меньше среднего значения за прошлый месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.