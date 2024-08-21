Загруженность дорог Подмосковья утром 21 августа составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области утром в среду, 21 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на участках четырёх федеральных трасс и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом по направлению к столице фиксируются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, шоссе Энтузиастов, Ленинградское, Носовихинское, Новоегорьевское, Минское, Косинское и Каширское», — говорится в сообщении.Всего на автодорогах Московской области сегодня утром насчитали 990 тысяч машин — столько же, сколько в среднем месяцем ранее.
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