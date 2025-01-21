Загруженность дорог Подмосковья утром 21 января составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 21 января, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён на трассе М-9 «Балтика», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали 945 тысяч машин, что на 1,25% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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