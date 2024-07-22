Загруженность дорог Подмосковья утром 22 июля составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 22 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, проезд затруднён по направлению к столице на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Волоколамское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано более миллиона машин, это на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов