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Загруженность дорог Подмосковья утром 22 июля составила 4 балла

22 июля 2024, 09:50

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 22 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, проезд затруднён по направлению к столице на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Сложности с проездом отмечаются в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Волоколамское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано более миллиона машин, это на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#трафик движения
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В Подмосковье удалили нелегальную рекламу с остановок и фонарных столбов
22 июля 2024, 09:36

Нелегальную рекламу и граффити убрали сотрудники Мострансавто с остановочных павильонов и опор линий наружного освещения в нескольких городских округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, на проспекте Мира во Фрязине от рекламы и надписей очистили уличный фонарь, а на Московской улице в том же городе удалили нелегальную рекламу с автобусной остановки. В Пущине очистили остановку на проспекте Науки, а в Богородском округе — остановки в селе Кудиново и деревне Старые Псарьки. Работа также была проведена на проспекте Академика Туполева в домодедовском микрорайоне Авиационный и в мытищинском посёлке Поведники», — говорится в сообщении.
В ходе работ специалисты также очистили дорожные знаки на улице Центральная в Щёлкове и на Комсомольском проспекте в Люберцах. Кроме того, убрали нелегальную рекламу с фонарных столбов на Жуковском шоссе в раменском селе Быково, на Вокзальной улице в домодедовском микрорайоне Востряково и на Дзержинской улице в Дзержинском.

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Индия эвакуировала тысячи своих студентов из Бангладеш
Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш из-за беспорядков
22 июля 2024, 08:25

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш на фоне беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийский МИД.
Уточняется, что также были эвакуированы граждане Непала, Мальдив и Бутана. Посольство в Дакке поддерживает регулярные контакты с местными властями для обеспечения безопасности граждан Индии.

Ранее верховный суд Бангладеш своим решением отменил большинство квот на государственные должности, которые стали причиной массовых протестов и беспорядков в городах государства. Спустя некоторое время в республике был введен комендантский час.

Протесты продолжаются уже несколько недель. Митингующие выходили на улицы с палками, арматурой и камнями.

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#полиция
#протесты
#посольство
#индия
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В Госдуме предложили изменить свидетельство о рождении ребенка
Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка
22 июля 2024, 08:12

Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский

В Госдуме предложили добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка с изменениями в 3, 7 и 10 лет. С данным предложением выступил депутат Султан Хамзаев в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.
Согласно мнению парламентария, отсутствие фотографии позволяет легко подменить ребенка, при этом «документ практически теряет свой смысл». Хамзаев отметил, что снимок можно прикреплять в виде специального QR-кода, а его выгрузка может производиться на портале Госуслуг.

Депутат подчеркнул, что данное нововведение будет способствовать активному привлечению молодежи к использованию этого сервиса.

Ранее сообщалось, что ФСБ может получить доступ к информации, которая содержится в едином госреестре записей актов гражданского состояния, о госрегистрации рождения, смены имени, установления отцовства и иным данным.

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#госдума
#дети
#родители
#документы
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В России заметили редкий Т-90
22 июля 2024, 04:36

Фото: istock / Dmitrii Bereznev

Редкая модификация танка Т-90 была замечена на российской железнодорожной платформе, сообщает Telegram-канал «Воевода вещает», отмечая, что машина отличается от более поздних Т-90 литой башней.
Канал обратил внимание на фотографию Т-90 с литой башней, показывающую, что этот танк – продукт ранней серии. Было отмечено, что такие танки встречаются очень редко.

Т-90 «Владимир» стал серийной версией танка объект 188 и был принят на вооружение в 1992 году. Его корпус и башня были созданы на базе танка Т-72Б.

В начале июля в районе завода «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле впервые была замечена неизвестная боевая машина, похожая на тяжелый бронетранспортер на базе танка. Изделие имело шасси Т-72 или Т-90.

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#танки
#завод
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SHAMAN: Байден покинул гонку после моего выступления у посольства США
22 июля 2024, 01:35

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) связал выход президента США Джо Байдена из предвыборной кампании со своим выступлением у посольства США в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам музыканта, он исполнил песню «Я русский» возле посольства после чего стало известно, что Байден решил не переизбираться на пост главы государства.

«Служу России!» – заявил артист.

В пятницу, 19 июля, SHAMAN провел митинг-концерт возле посольства США в российской столице. По словам артиста, таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube.

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День Панкратия и Кирилла 22 июля 2024: история праздника, приметы, что нельзя делать
22 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto/Studia72

В понедельник, 22 июля 2024 года, верующие вспоминают священномучеников епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. В народе этот день называли Панкратий и Кирилл, Ягодник, Черничник. Как и у большинства православных праздников, христианские традиции в эту дату тесно сплелись с поверьями предков, приметами и обычаями, история которых тянется из глубины веков.
В том, что можно и что нельзя делать на Панкратия и Кирилла, истории праздника, народных приметах и традициях, разбиралась редакция «Радио 1».

День Панкратия и Кирилла — что за праздник?

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova
22 июля чтут память двух священномучеников епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. По легенде, первый из них жил в I веке, во времена Иисуса Христа, а второй в III веке, в годы жестоких гонений христиан.

Панкратий Тавроменийский был родом из Антиохии. Его отец еще до распятия Иисуса Христа уверовал в Спасителя и сблизился с его учениками, особенно с апостолом Петром. Всю их семью крестил в Антиохии один из апостолов.

Когда родители Панкратия умерли, он стал монашествовать, а со временем стал епископом Тавромении в Сицилии. Согласно житию, благодаря святому почти все жители города и окрестностей приняли христианскую веру.

«Много лет святой Панкратий мирно управлял своей паствой. Однажды язычники восстали на святителя и, выбрав подходящее время, внезапно напали на него и забили камнями», — говорится в житии.
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Священномученик Кирилл Гортинский жил в III веке. С юных лет отличался добродетелью, а повзрослев, получил видение об острове Крит, куда и отправился. Там он стал епископом города Гортинии. За долгие годы служения обратил тысячи язычников в христианскую веру.

Согласно житию, в старости его арестовали за проповеди среди язычников и приговорили к сожжению. Однако огонь не коснулся святого, и многие, увидев это чудо, уверовали в Христа. Удивившись, правитель отпустил Кирилла.

Однако вскоре, когда император узнал, что епископ продолжает свои проповеди, снова велел арестовать его и приговорил к казни через отсечение головы. Услышав приговор, 90-летний старец обрадовался, что примет мученическую смерть за истинную веру, и сам положил голову под меч.

Смерти обеих епископов признали мученическими, после чего они были канонизированы церковью.

Что можно делать 22 июля

Фото: istockphoto/Sarsmis
Согласно народным традициям, в это время на грядках начинают появляться огурцы. По одним поверьям, первый плод нужно было втайне от всех закопать в конце огорода, чтобы обеспечить хороший урожай, по другим — отдать огурец самому младшему члену семьи.

Также на Панкратия и Кирилла начинали готовить бочки для засолки огурцов, тщательно очищали их золой и песком, а потом оставляли сушиться на солнце.

Еще с 22 июля начинали собирать чернику. Как говорили в народе: «Черника уведет от живота лихо». Из ягоды варили настойки и варенья, пекли пироги, готовили кисели и морсы.

Чернике приписывали целебные свойства — для глаз, живота и суставов. Эту ягоду и сегодня рекомендуют людям с плохим зрением, болезнями ЖКТ и ревматизмом.

Юные девушки старались собрать как можно больше черники, чтобы сохранить красоту и молодость, и скорее найти себе суженого.

Что нельзя делать 22 июля

Фото: istockphoto/yanikap
На Панкратия и Кирилла у предков было множество запретов:
  • не рекомендовалось собирать какие-либо ягоды, кроме черники, так как считалось, что они потеряют свою полезность;
  • запрещалось ссориться, грубить и поддаваться злым эмоциям, иначе грозили болезни;
  • нельзя было отказывать никому в помощи, в том числе и попрошайкам, чтобы самому не лишиться денег;
  • не разрешалось давать деньги в долг, только жертвовать;
  • первый урожай огурцов не давали взрослым, сначала — детям;
  • о снах, тем более кошмарах, следовало не рассказывать, чтобы они не сбылись.

Народные приметы о погоде 22 июля

Фото: istockphoto/yanikap
  • скудный урожай черники связывали с холодной осенью, богатый — с морозной зимой;
  • мерцающие звезды ночью сулили сильную грозу;
  • тусклая луна говорила о долгих дождях;
  • если лилии и кувшинки закрывались днем, то ждали обильные ливни;
  • громкое кваканье лягушек считали знаком приближающейся знойной жары, а их молчание — похолоданием;
  • если в лесу выросло много высоких муравейников, то ожидали очень долгую и холодную зиму;
  • яркую радугу называли началом ясных и безоблачных дней;
  • утром нет тумана, роса скудная — на весь день обещали дожди;
  • мелкую морось с утра связывали с затяжными ненастьями;

Именины 22 июля

Фото: istockphoto/MNStudio
Как назвать мальчиков и девочек в июле, можно узнать, ориентируясь на именины:
  • Александр — святой покровитель Александр Египетский;
  • Андрей — святой покровитель мученик Андрей;
  • Иван — святой покровитель преподобный Иоанн Пещерник;
  • Кирилл — святой покровитель мученик епископ Кирилл Гортинский;
  • Михаил — святой покровитель мученик Михаил Сновидец;
  • Панкрат — святой покровитель мученик епископ Панкратий Тавроменийский;
  • Федор — святой покровитель епископ Феодор Едесский.
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В Думу внесли поправки о выдворении мигрантов несмотря на просроченные паспорта
21 июля 2024, 21:57

Фото: IStock/FedotovAnatoly

Депутаты Госдумы перед тем, как начать второе чтение законопроекта о режиме высылки иностранцев из России, внесли в документ поправки, по которым мигранты смогут покинуть РФ даже несмотря на просроченный паспорт. Об этом сообщает ТАСС.
В новой версии указывается, что выезд могут одобрить по удостоверяющему документу, в том числе с истекшим сроком действия, имеющим техническим неисправности, но позволяющим определить личность.

В первом чтении законопроект приняли месяц назад, 18 июня.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержит законопроект о расширении списка нарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России. Этот перечень пополнят еще 20-ю административными статьями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#госдума
#законопроект
#мигранты
#граница
#россия
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Telegram-каналы РФ пострадали в результате взлома известного бота FleepBot
21 июля 2024, 14:34

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Telegram-бот FleepBot взломали хакеры, он используется многими каналами для отложенных публикаций записей. Данные о взломе появились в официальном канале новостей FleepBot. О последствиях взлома выяснилось с утра, 21 июля. В каналах, администрация которых использует FleepBot, появились провокационные тексты. Число ресурсов, которые пострадали, не называется.
Разработчики признали и подтвердили произошедшее, выразив сожаление и назвав инцидент тревожным. По их словам, сейчас ведутся работы по устранению текущих и будущих проблем.

«А также обязательно будем обращаться в органы, для того чтобы виновные понесли наказание. На данный момент публикация постов во всех каналах приостановлена», — говорится в сообщении.

Подобный случай не единственный. В 2022 с этим столкнулся бот Crosser Bot.

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#хакер
#новости
#россия
#telegram
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МЧС: За сутки в водоёмах России погибли 40 человек, включая двоих детей
21 июля 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Nastco

За минувшие сутки жертвами несчастных случаев на воде стали 40 человек. Среди них двое детей.
Об этом сообщило МЧС РФ в своём официальном телеграм-канале. Часто причиной того, что люди тонут, становится алкоголь. Например, один из таких случаев произошёл в Бурятии, на карьере в микрорайоне Тулунжа. Там утонули сразу три человека, которые отправились купаться в нетрезвом состоянии.

Один человек утонул в реке Сергинка в Пермском крае. Компания отдыхала в необорудованном для купания месте, мужчина пренебрёг запретом и полез в воду. В результате он утонул на глазах своих друзей, которые не успели прийти ему на помощь.

В Красноярском крае на Енисее рыбаки увидели тонущего человека, которого уносило быстрым течением. Помочь ему не смогли. Сейчас его тело разыскивают водолазы.

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