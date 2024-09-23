Загруженность дорог Подмосковья утром 23 сентября составила 5 баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Пять баллов из десяти возможных составляет загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 23 сентября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано свыше 1,1 млн машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.«Сложности с проездом по направлению к столице отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Калужское, Ленинградское, Носовихинское, Рязанское, Дмитровское, Минское, Волоколамское, Пятницкое, Каширское, Косинское и Рублёво-Успенское», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов