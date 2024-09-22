Жительница ЮАР погибла, застряв в пробке из-за сильного снегопада

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Жительница Южно-Африканской Республики погибла из-за сильного снегопада, прошедшего в стране. Она попала в 30-километровую пробку, потеряла сознание и скончалась от переохлаждения.
По состоянию на 22 августа доступ для транспорта из Монтроуза в сторону Йоханнесбурга просто отсутствует, передаёт сетевое издание IOL. В публикации отмечается, что повсюду, кроме сугробов, лежат ледяные глыбы. Власти призывают автмобилистов не использовать трассу № 3, как раз ту дорогу, на которой насмерть замёрзла 39-летняя женщина.
Из-за разгула стихии, совсем не характерного для этих широт, в некоторых городах отключилось электричество, перестал работать водопровод. Вдоль засыпанных снегом дорог ходят удивлённые львы и жирафы. Отмечается, что к людям, застрявшим в пробках на дорогах, не могут подобраться врачи и сотрудники гуманитарных организаций. Многие дороги просто перекрыли в целях безопасности.
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Александр Бойцов