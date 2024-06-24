Загруженность дорог Подмосковья утром 24 июня составила 3 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность движения автотранспорта на дорогах Московской области утром в понедельник, 24 июня, составляет три балла, при этом отмечаются затруднения при проезде в сторону Москвы на участках трёх федеральных трасс и пяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом фиксируются при движении в сторону столицы на трассах М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Носовихинское, Пятницкое, Ленинградское и Волковское», — говорится в сообщении.В министерстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулём, не превышать скорость и избегать резкого маневрирования.
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Лев Каштанов