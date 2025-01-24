Загруженность дорог Подмосковья утром 24 января составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 24 января, составляет три балла из десяти возможных, при этом наблюдаются заторы на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше 946 тысяч машин, что на 1,25% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе предупреждают, что сегодня возможна гололедица, и призывают водителей быть предельно внимательными, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.
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Лев Каштанов