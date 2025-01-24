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Загруженность дорог Подмосковья утром 24 января составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 24 января, составляет три балла из десяти возможных, при этом наблюдаются заторы на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше 946 тысяч машин, что на 1,25% больше, чем в среднем в прошлом месяце.



В областном Минтрансе предупреждают, что сегодня возможна гололедица, и призывают водителей быть предельно внимательными, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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#подмосковье
Регоператор Чеховского кластера в рамках акции отправил 1,5 тонны пластика на переработку
24 января 2025, 08:59

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В рамках благотворительной акции региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами из Чеховского кластера отправили на переработку более 1,5 тонн «добрых крышечек», собранных волонтёрами и учащимися в городских округах Подольск, Чехов, Серпухов, Пущино и Протвино, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Пластиковые крышки уже отправлены на перерабатывающее предприятие, где они превратятся в материал для новых товаров. Все вырученные средства будут направлены на поддержку детей с особенностями развития через фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам».

Регоператор на протяжении шести лет является партнёром благотворительной акции и помогает её проведению в Московской области. В Чеховском кластере за это время было открыто 21 место для приёма «добрых крышечек», и на благотворительность было отправлено свыше 18 тонн пластика.

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#чехов
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Подмосковные ветеринары рассказали, от чего и когда вакцинировать котят
23 января 2025, 22:44

Фото: iStock / ilona75

Вакцинация – один из главных способов поддержать здоровье животных. Она предотвращает развитие опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельсхозпрода Московской области, ветеринары которого рассказали, какие прививки делать котятам.
«Специалисты следует обязательно прививать от бешенства, панлейкопении, калицевируса и герпесвируса. Дополнительно может быть назначена вакцинация от кошачьей лейкемии, трихофитии и других болезней. Есть и индивидуальные показания для прививок. Их на приёме определяет врач», – отметили в министерстве.
Вакцинация для котят от большинства болезней начинается в возрасте восьми недель и повторяется через 21-28 дней. Далее она проводится через год и повторяется ежегодно.

Рекомендуется также внимательно относиться к ведению ветеринарного паспорта питомца, следить за актуальностью информации и не допускать пропуска вакцинации.

В ведомстве напомнили, что записаться на приём к ветеринарному врачу можно на сайте региональных госуслуг и по телефону 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

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Подмосковные приставы взыскали с хитрого алиментщика более 280 тыс. рублей
23 января 2025, 22:31

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО

Подмосковные судебные приставы взыскали с жителя региона более 280 тыс. рублей задолженности по алиментам. Для этого потребовалось привлечь его к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Московской области.
«Житель Серпухова по решению суда должен был выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребёнка алименты в размере четверти со всех видов дохода. Сотрудник Серпуховского районного отдела судебных приставов. возбудил исполнительное производство, направил запросы во все регистрирующие органы. Он вынес постановление об обращении взыскания алиментов на зарплату и направил его по месту трудоустройства должника», – говорится в сообщении.
В результате работодатель начал регулярно удерживать с сотрудника алименты. Так как решение суда было исполнено, исполнительное производство было окончено.

Однако в конце прошлого года взыскательница вновь обратилась в службу судебных приставов, так как должник уволился и стал переводить незначительные суммы алиментов. Было возбуждено новое исполнительное производство.

Судебный пристав вызвал мужчину на приём, и тот предоставил все необходимые документы для перерасчета задолженности, а также информацию о новом месте работы. Размер долга превысил 280 тыс. рублей. Также суд назначил гражданину 20 часов обязательных работ.

Все эти меры принудительного взыскания привели к полному погашению задолженности по алиментам.

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#московская область
#серпухов
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Жителям Подмосковья напомнили правила нахождения с собакой в общественных местах
23 января 2025, 22:18

Фото: iStock / Photoboyko

Некоторые владельцы собак любят брать их с собой в магазины, парки и другие общественные места. Однако в этом случае нужно соблюдать определённые правила, напомнили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Находиться в общественном месте четвероногому другу можно на поводке и в наморднике. Для представителей пород собак, включённых правительством в перечень потенциально опасных, это обязательно. Спускать питомца с поводка можно только на специальных площадках. Нельзя оставлять животных без присмотра и допускать повреждения ими объектов благоустройства, в том числе цветников и зелёных насаждений», – отметили в пресс-службе.
Перед тем, как отправиться с домашним любимцем в магазин или кафе, нужно убедиться, что туда пускают с животными. Нельзя выгуливать питомцев на детских площадках, территориях школьных и дошкольных учреждений. Во время выгула необходимо иметь при себе пакет для сбора экскрементов.

В министерстве напомнили, что за несоблюдение правил хозяев собак могут привлечь к административной ответственности.

С правилами выгула можно ознакомиться по ссылке.

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#безопасность
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В Московской области с начала года выполнили 2 тыс. заявок на устранение аварий
23 января 2025, 21:45

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье с начала года отработали около 2 тыс. заявок на устранение аварий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
На линию Единой диспетчерской службы региона от жителей поступали сообщения об аварийных ситуациях в системах водоснабжения, водоотведения и отопления.
«В числе решённых задач – устранение засоров и течи в системе водоотведения; ликвидация течи кровли; восстановление электроснабжения; устранение аварий в системах отопления; горячего водоснабжения; течи в трубопроводах с холодной и горячей водой; а также засоров, повлёкших затопление квартир», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что больше всего сигналов поступило от жителей городских округов Химки (198), Люберцы (153), Пушкинский и Воскресенск (по 124).

Как отметили в Минчистоты, заявки выполняются под контролем инспекторов министерства. Там подчеркнули, что время на устранение аварии составляет четыре часа.

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#электричество
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В Госдуме предложили внедрить функцию самозапрета покупок на маркетплейсах
Даванков предложил внедрить функцию самозапрета покупок на маркетплейсах
23 января 2025, 21:42

Фото: istockphoto/ANGHI

Функцию самозапрета покупок на маркетплейсах предложил внедрить вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков. Как пишет РИА Новости, соответствующее обращение направлено в Минэкономразвития РФ.
«В этой связи считаю необходимым законодательно обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит», — гласит документ.
В документе также сказано, что юзер получит возможность самостоятельной настройки параметров, включая срок действия запрета, сумму лимита и категорию товаров.

Автор считает, что такая инициатива поможет тем, кто страдает от бесконтрольных онлайн-покупок, а именно, зависимым людям. Таким образом они смогут избежать финансовых проблем.

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#россия
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#покупки
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В Дубне в этом году заменят трубы на пяти участках теплосетей
23 января 2025, 21:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в 2025 году планируют заменить трубы на пяти участках сетей теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В прошлом году на улице Энтузиастов заменили около 2 км труб большого диаметра. Работы такого масштаба проводятся в Дубне впервые за много лет. Проведены испытания сварных швов. Теперь стыки закрывают специальными муфтами. Их уже установлено более 30. Сеть находится под давлением. Она без нареканий проработала в морозы.
«Испытания сварных швов завершились, протоколы готовы. Это был важный этап. Теперь мы готовы двигаться дальше. Первая бригада уже на месте, вторая и третья выдвигаются, чтобы завершить работы по установке муфт на стыках труб. В первую очередь бригады вышли на критический участок, там, где каждый день ходят жители», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
После того, как теплосети рядом с людными местами будут закрыты, работы переместятся на участок вдоль леса. Параллельно бригады будут трудиться в тепловых камерах и восстанавливать кровли центральных тепловых пунктов.

В планах также – реконструкция части труб на улице Вернова. Летом заменят пять участков сетей, в том числе на улице Попова и проспекте Боголюбова. Задача – не допустить аварий зимой.

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Подмосковье сохранило позиции в числе лидеров рейтинга АСИ по качеству жизни
23 января 2025, 19:24

Фото: МедиаСток МО

Московская область вновь вошла в топ-10 рейтинга Агентства стратегических инициатив по качеству жизни, сохранив прошлогоднюю шестую позицию. Новый рейтинг за 2024 год на заседании наблюдательного совета АСИ, который возглавляет президент Владимир Путин, обнародовала глава агентства Светлана Чупшева.
«Москва и Санкт-Петербург сохранили свои лидирующие позиции, обойдя другие регионы России. Третьим стал Татарстан, поднявшийся на две позиции», – отметила Чупшева.
В десятку лучших также включены Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская области, а также Башкортостан.
Фото: asi.ru

Рейтинг был разработан АСИ в 2020 году по инициативе президента России. Он направлен на оценку усилий региональных властей в создании комфортной среды для жизни граждан. Список позволяет оценить общую удовлетворённость населения социальной сферой и условиями жизни в регионах.

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#владимир путин
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Депутат призвала наказать родителей-цыган за свадьбу восьмилетнего ребенка
Депутат Останина призвала наказать родителей за свадьбу восьмилетнего ребенка
23 января 2025, 18:58

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Родители, устроившие женитьбу восьмилетнего мальчика с 13-летней девочкой, должны быть наказаны. Об этом журналистам «Ленты.ру» заявила депутат Госдумы Нина Останина. Свадьба детей проходила в Астрахани. Парламентарий подчеркнула, что такие традиции оказывают негативное влияние на малолетних и лишают их возможности учиться, хоть и не нарушают закон.
«Мне представляется, что хватит уже испытывать робость перед национальными традициями, которые, к великому сожалению, почему-то становятся выше, чем наши законы», — прокомментировала Останина.
Она также призвала обратить пристальное внимание на произошедшее, добавив, что защита прав детей всегда была приоритетом для властей.

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