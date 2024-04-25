Загруженность дорог Подмосковья утром 25 апреля составила 5 баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
В Московской области загруженность дорог по состоянию на утро четверга, 25 апреля, составила пять баллов, при этом на шести федеральных трассах и девяти шоссе наблюдается затруднение движения в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд по направлению к столице затруднён на следующих федеральных трассах: М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Киевское, Носовихинское, Новорижское, Волоколамское и Дмитровское», — говорится в сообщении.В министерстве призвали водителей быть внимательными за рулём, не отвлекаться на телефон и не превышать разрешённую скорость.
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