Загруженность дорог Подмосковья утром 25 декабря достигла шести баллов

С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые меры ужесточения штрафов за нарушение правил дорожного движения. Штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час увеличится с 500 до 750 рублей, а за вождение в нетрезвом виде — с 30 до 45 тысяч рублей.