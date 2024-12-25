Загруженность дорог Подмосковья утром 25 декабря достигла шести баллов

На шесть баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 25 декабря, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше 851 тысячи машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов