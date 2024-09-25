Загруженность дорог Подмосковья утром 25 сентября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро среды, 25 сентября, основные заторы отмечаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Ленинградское, Энтузиастов, Дмитровское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Косинское, Калужское, Рязанское, Варшавское и Каширское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали один миллион машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов