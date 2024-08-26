Загруженность дорог Подмосковья утром 26 августа составила 5 баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро понедельника, 26 августа, оценивается на пять баллов из десяти возможных, заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на участках трёх федеральных трасс и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения с проездом отмечены на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Щёлковское, Варшавское, Ленинградское, Калужское, Каширское, Боровское, Носовихинское и Волковское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировали один миллион машин, что на 1 процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов