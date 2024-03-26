Загруженность дорог Подмосковья утром 26 марта составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Общий уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 26 марта, составил 4 балла, при этом на 16 трассах движение в сторону столицы затруднено, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону Москвы затруднён на одиннадцати шоссе и пяти федеральных трассах. Это, в частности: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Можайское, Каширское, Осташковское, Калужское и Киевское шоссе, а также трассы М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-7 «Волга» и М-4 «Дон», — говорится в сообщении.Общее количество автомобилей, зафиксированное на дорогах утром 26 марта, составило более 839 тысяч, что на два процента меньше, чем среднее значение за прошлый месяц.
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