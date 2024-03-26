Загруженность дорог Подмосковья утром 26 марта составила четыре балла

Общий уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 26 марта, составил 4 балла, при этом на 16 трассах движение в сторону столицы затруднено, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.