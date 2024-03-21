Диетолог Саволюк заявила о бесполезности энергетиков для водителей

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Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявила, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.
«В них содержится большое количество сахара и кофеина, которые дают краткосрочный эмоциональный подъём. Из-за регулярного потребления энергетиков организм привыкает, что его искусственно взбадривают и перестаёт вырабатывать достаточное количество нейромедиаторов и гормонов, чтобы самостоятельно поддерживать бодрое состояние», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Она добавила, что схожим эффектом обладает и кофе.
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