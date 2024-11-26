Загруженность дорог Подмосковья утром 26 ноября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Автомобильная загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 26 ноября, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Волоколамское, Энтузиастов, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксирован миллион машин, что на 1,1% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов