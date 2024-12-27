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Загруженность дорог Подмосковья утром 27 декабря составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 27 декабря, составляет четыре балла по десятибалльной шкале, пробки наблюдаются при движении в сторону столицы на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные заторы фиксируются при проезде по направлению к Москве на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Дмитровское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 904 тыс. машин, что на 1.25% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.



В областном Минтрансе призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и воздерживаться от резких маневров.

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#московская область
#подмосковье
В реутовском ЖК EVO построят детский сад на 180 мест
27 декабря 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 180 воспитанников, возведёт на территории жилого комплекса EVO в Реутове компания-застройщик DOGMA, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новое детское учреждение общей площадью свыше 2,5 тыс. квадратных метров с тремя надземными и одним подземным этажом появится на улице Комсомольское. По проекту в детском саду будут помещения для восьми групп детей в возрасте от двух до семи лет, игровые, физкультурный и музыкальный залы, медпункт и пищеблок», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории планируется обустроить площадки для игр, сделать веранды.

В министерстве отметили, что детский сад будет построен за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

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ВТБ: Мошенники приготовили 4 новогодних «подарка» россиянам
В ВТБ рассказали о новых мошеннических схемах в предпраздничные дни
27 декабря 2024, 09:49

Фото: istockphoto/artoleshko

Накануне новогодних каникул отмечается рост активности мошенников. Они используют поддельные приложения, сайты и рассылки для установки вредоносных и шпионских программ на устройства россиян.
Об этом говорится в пресс-релизе ВТБ. Обманом навязав пользователям шпионское программное обеспечение, злоумышленники получают доступ к телефонам граждан и могут похищать конфиденциальные персональные данные.

Специалисты по кибербезопасности банка назвали четыре основные схемы, наиболее часто используемые аферистами. Одна из них — ложные уведомления о выплатах. Жулики рассылают уведомления о новогодних бонусах и социальных выплатах. Для их получения требуется установить «официальное приложение». После загрузки мошенники получают доступ к смартфону пользователя.

Поддельные распродажи и скидки. В этом случае создаются поддельные сайты и приложения, где публикуются выгодные предложения от лица известных брендов. При переходе по указанным ссылкам загружается шпионское ПО, которое похищает данные карт и пароли от аккаунтов.

Также используются поздравительные ссылки. Мошенники рассылают поздравительные открытки и видео через различные мессенджеры. При открывании этих «поздравлений» загружается вредоносное ПО, с помощью которого злоумышленники получают доступ к личным данным.

Ещё один способ — новогодние приложения с вирусами. Аферисты предлагают установить праздничные обои или мелодию звонка, после чего получают доступ к камере, микрофону и банковским данным.

Специалисты по безопасности настоятельно рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов, не переходить по подозрительным ссылкам из смс и мессенджеров и обязательно использовать антивирусное программное обеспечение.

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В Подмосковье сотрудники ГАИ помогли беременной женщине добраться до роддома
27 декабря 2024, 09:12

Фото: istockphoto/artoleshko

Сотрудники Госавтоинспекции отделения городского округа Чехов капитан полиции Александр Беляев и старший лейтенант полиции Семён Елисеев сопроводили машину с роженицей до роддома, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«За помощью к экипажу ДПС на 73-м километре Старосимферопольского шоссе обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что везёт свою жену, у которой начались роды, и он боится, что они не успеют доехать до родильного дома. Полицейские решили сопроводить автомобиль с роженицей», — говорится в сообщении.
Благодаря помощи сотрудников ГАИ женщину привезли в медицинское учреждение вовремя, она благополучно родила мальчика. После выписки Александр Беляев и Семён Елисеев приехали поздравить семью с рождением сына, а их поблагодарили за помощь.

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Россиянам напомнили правила увольнения в новогодние праздники
27 декабря 2024, 08:05

Фото: istockphoto/littlehenrabi

Эксперт в области трудового права, профессор Вадим Виноградов, пояснил, что увольнение сотрудников в новогодние праздники происходит по тем же правилам, что и в любое другое время года. Об этом пишет «RT».
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, уведомив работодателя минимум за две недели до ухода.

Отсчет двухнедельного срока начинается на следующий день после подачи заявления. Если заявление подано в праздничный день, срок начинает действовать с первого рабочего дня после каникул. Виноградов отметил, что работодатель может требовать отработать весь установленный срок, даже если часть времени выпадает на праздники.

Если заявление на увольнение подано с 16 по 25 декабря, оформление документов придется производить в праздничные дни. Для работников по срочным договорам действуют те же правила: работодатель обязан предупредить о завершении контракта за три дня до его окончания, даже если последний рабочий день совпадает с праздником.

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#рабочий
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В России создают армию беспилотников на секретном производстве в Москве
27 декабря 2024, 01:27

Фото: iStock/NatureNow

На одном из секретных производств в Москве создается армия высокотехнологичных беспилотников. Об этом пишет URA.RU.
«На предприятии в столице представлен дрон «Сибирячок», ставший очередным шагом в эволюции беспилотников. Аппарат обладает улучшенной камерой и более продвинутым корпусом, обеспечивающим удобство в эксплуатации», — говорится в сообщении.

В публикации указывается, что «Сибирячок» отличается высокой технологичностью и соответствует всем современным стандартам. Программное обеспечение и сложные детали являются отечественной разработкой. Уровень импортозамещения на производстве превысил 85%, благодаря чему завод может выпускать свыше 70 тысяч дронов в год.

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#испытания
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#дрон
#беспилотник
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Подмосковные спасатели назвали правила безопасного использования электрогирлянд
26 декабря 2024, 22:14

Фото: iStock / DmitriiSimakov

Разноцветные и яркие гирлянды, которыми под Новый год обычно украшают дом и ёлку, иногда могут не добавить праздничного настроения, а омрачить праздник. Работники Мособлпожспаса рекомендуют не забывать на праздничных каникулах о мерах безопасности.
«Используйте электрические гирлянды только заводского изготовления. На упаковке обязательно должен быть знак сертификации пожарной безопасности. Перед включением гирлянды нужно тщательно проверить электропроводку, особо обращая внимание на изоляцию и соединение проводов. Если обнаружена неисправность, нужно сразу же обесточить гирлянду», – сказали в пресс-службе ведомства.
Спасатели также не советуют использовать одновременно больше трёх гирлянд. Дело в том, что от перегрева электросетей может произойти короткое замыкание.
«Если хозяева уходят из дома или ложатся спать, они должны выключить гирлянды. При уличном украшении, например, фасада своего дома не используйте гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений», – подчеркнули спасатели.
Они добавили, что при выборе гирлянд лучше отдать предпочтение менее мощным. Чем ниже мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит, и риск возгорания.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные ветеринары рассказали, как определить «человеческий» возраст собаки
26 декабря 2024, 21:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные ветеринары опровергли мнение о том, что год жизни собаки обязательно приравнивается к четырём годам человеческой. В пресс-службе Минсельхозпрода Московской области рассказали, откуда оно взялось и как понять, сколько на самом деле лет питомцу.
Один из методов определения возраста домашних любимцев предложил учёный Альбер Лебо. Он сравнил особенности физического и психоэмоционального развития домашних животных.
«Лебо выяснил, что собаки проживают за свой биологический год четыре человеческих. Однако теория оказалась верной только для мелких пород. Более точные расчёты предложил Макс Клейбер, который в своих исследованиях опирался на закон метаболизма организма животных. Но и в его теории есть исключения», – отметили в министерстве.
Поэтому говорить о возрасте собак по отношению к человеческим годам можно только условно, хотя разница, очевидно, есть.
«Если вы хотите определить биологический возраст вашей собаки, специалисты Госветслужбы Подмосковья советуют обратить внимание на внешние данные. Прежде всего, это состояние зубов. До двух лет они должны быть белоснежными. Глаза у молодых особей имеют чёткие очертания», – добавили в пресс-службе.
Помимо этого, в зависимости от породы и времени года, необходимо учитывать состояние шерсти и развитие мускулатуры.

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#подмосковье
#московская область
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RT запускает проект для иностранцев «Окно в Россию»
26 декабря 2024, 21:54

Фото: iStock/frantic00

RT запускает новый мультимедийный проект «Окно в Россию» (Gateway to Russia), который позволит иностранцам выучить русский язык, культуру и историю страны, а также узнать обо всех тонкостях оформления гражданства и переезда. Проект запустят при поддержке Минцифры.
«Иностранные пользователи сталкиваются с недостатком качественных, структурированных и актуальных материалов о России, в особенности изложенных в увлекательной и доступной форме, к которой привыкли пользователи соцсетей. «Окно в Россию» заполняет этот пробел», — приводит телеканал слова руководителя проекта Наталии Лебедевой.
Как отмечается, «Окно в Россию» будет соединять иностранных посетителей с профильными онлайн-сервисами или ведомствами, чтобы они могли узнать больше о переезде в Россию, об образовании, изучении русского языка и культуры страны.

На данный момент портал функционирует на четырех языках — русском, английском, французском и испанском. Поддержка новых языков ожидается в 2025 году.

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«Предсказуемо, скучно и однообразно»: синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
Синоптик Шувалов: в Москве в выходные ожидается облачность, небольшие осадки и до +1
26 декабря 2024, 21:52

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве в наступающие выходные, 28 и 29 декабря, ожидается облачность, небольшие осадки ночью и температура от -4 до +1. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его информации, в целом погода будет теплая, пасмурная и без существенных осадков.
«Все будет так же предсказуемо, все так же скучно и однообразно. Погода облачная, небольшие осадки пройдут только с субботы на воскресенье, но они будут небольшими», — подчеркнул метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако столь теплый конец декабря будет далеко не во всей России. В Кемеровской области, как сообщает «Сiбдепо», ожидается до -24 градусов мороза в субботнюю ночь, местами изморозь и дымка. Существенных осадков в Кузбассе, как и в столице, не ожидается.

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