Загруженность дорог Подмосковья утром 27 декабря составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 27 декабря, составляет четыре балла по десятибалльной шкале, пробки наблюдаются при движении в сторону столицы на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные заторы фиксируются при проезде по направлению к Москве на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Дмитровское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 904 тыс. машин, что на 1.25% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и воздерживаться от резких маневров.
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Лев Каштанов