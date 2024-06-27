Загруженность дорог Подмосковья утром 27 июня составила 3 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 27 июня, при этом на одиннадцати шоссе и трёх федеральных трассах местами есть заторы при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом по направлению к столице наблюдаются в основном на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Калужское, Новорижское, Варшавское, Новорязанское, Каширское, Можайское, Киевское, Ленинградское и Дмитровское», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что всего на автодорогах Московской области этим утром зафиксировано 948 тысяч машин, что на один процент больше среднего значения за прошлый месяц.
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