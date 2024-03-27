Загруженность дорог Подмосковья утром 27 марта составила 4 балла

Общая транспортная загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 27 марта, составила четыре балла, при этом на пяти федеральных трассах и одиннадцати шоссе зафиксированы заторы при движении в направлении столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.