Загруженность дорог Подмосковья утром 27 марта составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Общая транспортная загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 27 марта, составила четыре балла, при этом на пяти федеральных трассах и одиннадцати шоссе зафиксированы заторы при движении в направлении столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Затруднения наблюдаются на следующих трассах: М-8 «Холомогоры», М-7 «Волга», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на таких шоссе, как Пятницкое, Осташковское, Щёлковское, Калужское, Носовихинское, Киевское, Можайское, Каширское, Варшавское, Новорижское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья утром 27 марта выехали более 820 тысяч машин. По оценке специалистов, их общее количество на один процент меньше, чем было в среднем в феврале.
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