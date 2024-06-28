Загруженность дорог Подмосковья утром 28 июня составила 2 балла

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность движения транспорта в Московской области по состоянию на утро пятницы, 28 июня, оценивается на два балла, это означает, что дороги пости свободны, при этом на участках трёх федеральных трасс и шести шоссе наблюдаются заторы при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к столице отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Можайское и Киевское», — говорится в сообщении.Всего на автодорогах Подмосковье сегодня утром зафиксировано свыше 850 тысяч машин: это на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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