Загруженность дорог Подмосковья утром 28 января составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 28 января, составила четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом фиксируются в сторону столицы фиксируются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало 919 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов