Загруженность дорог Подмосковья утром 29 августа составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро четверга, 29 августа, основные сложности с проездом наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются при проезде по направлению к столице на участках федеральных трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ярославское, Щёлковское, Ленинградское, Дмитровское, Каширское, Минское, Варшавское и Носовихинское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано 979 автомобилей.
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Лев Каштанов