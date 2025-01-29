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Загруженность дорог Подмосковья утром 29 декабря составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Загруженность дорог Подмосковья утром 29 декабря составила четыре балла


«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Осташковское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали 913 тысяч машин. Что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
Подмосковным волонтёрам предоставили госстраховку жизни и здоровья
29 января 2025, 09:35

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

В Московской области действует ряд мер по поддержке участников волонтёрского движения, в их числе страхование жизни и здоровья волонтёров за счёт регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Волонтёры обеспечиваются страховкой за счёт области при осуществлении добровольческой деятельности на территории региона. Если волонтёры оплатили страховку самостоятельно, эти средства им компенсируются», — отмечается в сообщении.
Подмосковным волонтёрам также предоставляются различные субсидии и гранты, в том числе в рамках ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье».

Кроме того, волонтёрам в Московской области оказывается организационная поддержка в проведении мероприятий, встреч, при участии в различных форумах, мастер-классах и семинарах и при взаимодействии с органами власти и образовательными организациями.

Для волонтёров проводят консультации по созданию социально ориентированных некоммерческих организаций, их мероприятия освещают региональные СМИ и пр.

Полная информация о мерах поддержки волонтёров в Московской области размещена по ссылке.

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#волонтеры
#добровольцы
#московская область
#подмосковье
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В городском округе Раменское завершается капитальный ремонт поликлиники
29 января 2025, 09:27

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В городском округе Раменское на улице Высоковольтной завершается капитальный ремонт поликлиники. Готовность объекта составляет более 95%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. Строители завершают чистовую отделку и фасадные работы, выполняют монтаж инженерных сетей, в скором времени приступят к пусконаладочным работам», — отмечается в сообщении.

Новая поликлиника на 250 посещений в смену расположена в здании бывшего Раменского родильного дома. В отремонтированном помещении будут функционировать детское и взрослое отделения, рентген-кабинет, кабинет УЗИ, прививочный кабинет, отделение неотложной помощи и кабинет профилактического осмотра.

Ожидается, что поликлиника начнёт свою работу в марте 2025 года.

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#рентген
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Во Фрязине стартовал капремонт детского сада и гимназии
29 января 2025, 09:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Фрязино

Капитальный ремонт детского сада 1960 года постройки и здания гимназии 1979 года постройки начался во Фрязине, завершить работы планируется в текущем году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ремонт ведётся в дошкольном отделении средней школы №2 на улице Ленина и в здании гимназии. Детский сад, рассчитанный на 90 воспитанников, и гимназия на 750 мест будут полностью обновлены: в ходе работ здесь отремонтируют фундамент, фасады, крышу, входные группы, внутренние помещения и заменят инженерные сети, а также установят новое техническое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.
В настоящее время на обоих объектах идут демонтажные работы.

Отмечается, что капитальный ремонт в обоих учреждениях ведётся в рамках реализации национального проекта «Образование».

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#детсад
#школа
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Строительная готовность детского сада в ЖК «Подлипки-Город» составляет 85%
29 января 2025, 09:17

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Строительство детского сада на 185 мест завершено на 85%. Этот социальный объект возводится застройщиком ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» в жилом комплексе «Подлипки-Город», который находится в городском округе Коломна, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время на строительной площадке проводятся работы по прокладке внутренних инженерных сетей, внутренней отделке и фасадной отделке здания. Благоустройство территории завершено.

В двухэтажном детском саду общей площадью 3500 квадратных метров предусмотрены игровая комната, помещения для кружков, групповая комната с раздевалкой, спальня, кухня, медицинский кабинет и прачечная.

На территории детского сада будут игровые и спортивные площадки, а также места для временного хранения велосипедов, колясок и санок. Кроме того, планируется установить теневые навесы с ящиками для хранения уличных игрушек и детскими скамейками.

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#коломна
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Астрономы предупредили о возможном столкновении с астероидом 2024 YR4 в 2032 году
Астроном Короткий: астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году
29 января 2025, 07:16

Фото: iStock/dzika_mrowka

Астрономы сообщили о потенциальной угрозе столкновения с астероидом 2024 YR4, который был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Об этом пишет РИА Новости.
Предварительные данные указывают на диаметр астероида, составляющий около 70 метров, что делает его в три-четыре раза больше знаменитого Челябинского метеорита.

По словам научного руководителя обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стаса Короткого, астероид находится под наблюдением уже 33 дня. На данный момент установлено, что существует вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года. Оценки вероятности колеблются от 0,5 до 6 процентов, при этом максимальная вероятность подразумевает, что из 16 сценариев развития событий один предполагает столкновение.

Короткий отметил, что неопределенность в оценках связана с относительно коротким периодом наблюдений и большим временным промежутком до предполагаемого столкновения — 8 лет. Ученые продолжают следить за астероидом и собирать дополнительные данные для более точной оценки ситуации.

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#астероид
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КРОС: длинные выходные на 8 марта и 23 февраля в 2025 году отменены
29 января 2025, 05:31

Фото: iStock/Solovyova

В России на День защитника Отечества и Международный женский день в 2025 году будут отменены привычные длинные выходные. об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
«23 февраля 2025 года выпадает на воскресенье, а это уже выходной день при стандартной рабочей неделе. Право на дополнительный день отдыха за этот праздник сохраняется, но он перенесен на 8 мая, чтобы продлить майские праздники», — пояснил Дударев.агентству «Прайм».

Также было уточнено, что таким способом будет оптимизирован график отдыха россиян. По этой же схеме были отменены длинные выходные в честь Международного женского дня. Здесь праздник выпадает на субботу, в связи с чем выходной перенесли на 13 июня. К тому же 7 марта рабочий день будет сокращен на час.

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Маск: Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС двух астронавтов
29 января 2025, 03:07

Фото: iStock/3DSculptor

Презиент США Дональд Трамп попросил SpaceX как можно скорее вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на Международной космической станции. Этим поделился владелец Space X, миллиардер Илон Маск.
«Трамп попросил SpaceX вернуть домой двух астронавтов, застрявших на международной космической станции, как можно скорее. Мы это сделаем», — пишет Маск на своей странице в соцсети X.

Астронавты застряли на МКС с июня 2024 года. Как отметили в НАСА,их должен забрать космический корабль Crew-10, который отправят в марте. На фоне этого Маск ужаснулся тем, что администрация бывшего президента США Джо Байдена бросила экипаж на столь продолжительное время.

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Google задолжал российским телеканалам сумму, превышающую уровень всемирового ВВП
РБК: долг Google перед 17 российскими каналами превысил 1,8 дуодециллиона рублей
29 января 2025, 01:36

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Долг Google перед 17 российскими телеканалами достиг превысил 1,8 дуодециллиона рублей, единице с 39 нулями. Об этом пишет РБК.
«Это долг, накопившийся у Google к 15 января за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube», — объяснил источник издания.

В агентстве подчеркивают, что сумма долга будет удваиваться еженедельно, пока обязательства не будут выполнены. Причиной появления задолженности является блокировка YouTube-аккаунтов телеканалов из России.

В конце октября 2024 года российские телекомпании требовали от Google два ундециллиона рублей, единица с 36 нулями, по этой же причине. В число телеканалов вошли «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие.

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#youtube
#google
#долги
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«Дети не курят»: в Госдуме объяснили, почему запрет направлен на вейпы, а не сигареты
Депутат Леонов: нужно запретить вейпы вместо сигарет, так как дети не курят
29 января 2025, 00:19

Фото: iStock/leszekglasner

В Госдуме намерены полностью запретить в России продажу вейпов, а не сигарет, так как нынешнее поколение детей практически их не курит. Об этом заявил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, закон будет принят практически со стопроцентной вероятностью и вступит в силу либо с 1 сентября этого года, либо с 1 января следующего.
«Это эпидемия, которая захватила детей. Наша мера является единственным возможным решением, чтобы оградить детей от этой заразы. Эффекты от курения вейпов в некоторых случаях гораздо хуже, чем от курения сигарет. Сигареты дети не курят, а если курят, то очень редко. <…> Еще неизвестно, как вейпы действуют на репродуктивную систему. Как потом эти девочки, которые курят целыми днями на переменах, будут рожать детей», — посетовал депутат в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь экономист, директор сервиса «КупецCRM» Анна Анисимова считает, что запрет на продажу вейпов касается не только здоровья населения, но и экономических последствий для крупного рыночного сектора. В разговоре с RT эксперт пояснила, что часто подобные радикальные меры не решают проблему, а перемещают ее в теневой сектор, потому целесообразнее было бы ужесточить регулирование: ввести строгую сертификацию продукции, усилить контроль за продажей несовершеннолетним и повысить акцизы.
«Решение о полном запрете требует взвешенного подхода с учетом всех факторов, включая риски увеличения теневого оборота, потери рабочих мест и снижение налоговых поступлений. Важно найти баланс между необходимостью защиты здоровья населения и поддержкой устойчивого развития экономики», — обратила внимание Анисимова.
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