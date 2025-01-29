Видео: пресс-служба МТДИ МО
Загруженность дорог Подмосковья утром 29 декабря составила четыре балла
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Осташковское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали 913 тысяч машин. Что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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