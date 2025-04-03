Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Загруженность дорог Подмосковья утром 3 апреля достигла пяти баллов

Загруженность дорог Подмосковья утром 3 апреля достигла пяти баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 3 апреля, основные сложности с проездом отмечаются на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

Пассажиры Мострансавто совершили в марте на 7% больше поездок, чем в 2024 году

В девяти округах Московской области отремонтировали дорожные знаки

В Подмосковье оптимизировали работу 69 светофоров
#минтранс мо
#дороги
#трафик движения
#пробки
#московская область
#подмосковье
В России стартовал шестой сезон конкурса «Большая перемена»
03 апреля 2025, 10:14

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Шестой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал 28 марта в рамках IV съезда Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
Это мероприятие является флагманским проектом движения и реализуется по национальному проекту «Молодёжь и дети». Конкурс входит в число проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проводится он при поддержке министерства министерства просвещения и министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

За пять лет участниками конкурса стали свыше шести миллионов школьников с пятого по десятый классы, студентов техникумов, вузов и колледжей, иностранных граждан, обучающихся в России и за границей, а также преподавателей, педагогов и наставников.

В рамках «Большой перемены» реализуется масштабная образовательная программа для педагогов-наставников с целью совершенствования их профессиональных компетенций, укрепления и развития традиций наставничества, оттачивания навыков сопровождения детей в их личностном развитии и самореализации.

Подробную информацию об условиях участия в конкурсе, сроках проведения всех этапов, включая полуфиналы и финал, можно узнать по ссылке. Информация станет доступна после 10 апреля 2025 года.

В мессенджере «Телеграм» в группе «Большая перемена» на регулярной основе будут публиковаться отчёты о ходе конкурса, пресс-релизы и другие данные. Присоединиться к группе можно по ссылке.

Контактное лицо: Нажмудинова Айшат Карамудиновна, начальник отдела по региональному развитию Всероссийского конкурса «Большая перемена», телефон: 8 (922) 065-65-15, электронная почта: aknazhmudinova@pervye.ru.

Читайте также:

В библиотеках Московской области состоится акция «Космическое Подмосковье»

Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» объявили о приёме заявок

Подмосковная лицеистка выиграла Пекинский молодёжный конкурс научного творчества
#россия
#почта
#конкурс
#телефон
#дети
#молодёжь
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России проходит акция «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
03 апреля 2025, 10:00

Фото: iStock/Fabio Principe

В России с 20 марта по 20 апреля проходит Всероссийская акция «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ». Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ.
Мероприятие проводится с целью повышения грамотности в вопросах предоставления ЖКУ и организовано партией «Единая Россия» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Акция состоит из серии мероприятий, проходящих в очном и онлайн-формате. Так, можно пройти онлайн-тестирование на портале «Школа ЖКХ», где надо ответить на 25 вопросов об управлении многоквартирными домами, предоставлении ЖКУ и правах их потребителей. На прохождение теста выделяется 25 минут. При очном формате тестирование происходит аналогично.

В случае не менее 20 правильных ответов для участника формируется электронный сертификат, удостоверяющий полученный результат, который автоматически высылается на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Участие в акции является добровольным и бесплатным.

Читайте также:

Всероссийская акция «Игрушка ветерану» собрала более тысячи работ

Россияне могут присоединиться к уникальной акции «Услышать Победу»

Жители Московской области могут выиграть президентский грант
#жкх
#россия
#школа
#акция
#тестирование
#единая россия
#жители
#сертификат
#онлайн
#жку
#акции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Севастополя купила лотерейный билет и выиграла почти 7 млн рублей
03 апреля 2025, 09:48

Фото: iStock/Ralf Geithe

Ларисе из Севастополя несказанно повезло: она выиграла почти 7 миллионов рублей в лотерею, купив билеты в четыре утра.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда «Национальная лотерея», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, победительница купила два билета, и оба оказались выигрышными.
«Работница асфальтового завода из Севастополя Лариса выиграла суперприз в онлайн-лотерее «Большая 8» — 6 710 685 рублей», — рассказали в компании.
По словам Ларисы, при выборе билетов она доверилась автоматическому выбору чисел. Женщина сначала не поверила, что выиграла суперприз.
«Там было что-то вроде «6,7,6». <…> В панике сразу написала мужу, чтобы срочно перезвонил. Когда поняла, что это правда, не смогла сдержать слёз радости», — рассказала победительница.
Выигрыш семья планирует потратить на покупку новой машины.

Читайте также:

Жительница ХМАО выиграла в новогоднюю ночь 147 млн рублей в лотерею

Сбербанк предупредил о постепенном отключении старых версий приложения для Android

Эксперт по этикету назвала темы, на которые лучше не шутить на работе
#семья
#лотерея
#компании
#онлайн
#новости
#рф
#севастополь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сбербанк предупредил о постепенном отключении старых версий приложения для Android
Сбербанк: Старые версии приложения для Android постепенно перестанут работать
03 апреля 2025, 00:06

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Специалисты Сбербанка рекомендуют не затягивать с обновлениями старых версий банковского приложения. Особенно это касается телефонов на базе Android.
Дело в том, что некоторые старые форматы приложения работают некорректно, а то и вовсе перестают функционировать, в чём убедились корреспонденты РИА Новости. Позднее эту информацию агентству подтвердили в колл-центре кредитной организации. При любой попытке войти в приложение на экране отображается лишь рекомендация обновить его до последней версии.

Уточняется, что версии приложения ниже 14.7, были выведены из эксплуатации ещё в сентябре 2024 года. В нынешнем году отключение версий 14.7-15.9 для Android пока не планируется, но технические специалисты банка настоятельно советуют клиентам установить актуальный вариант приложения (16.6.0 - прим. ред.). Подчёркивается, что сделать это можно в RuStore или же посетив любое ближайшее отделение Сбера.

Читайте также:

Россиянам рассказали, что Сбер снизил ставки по ипотеке

В Сбербанке назвали три главные схемы мошенников в 2025 году

Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид
#дело
#приложения
#специалисты
#отключение
#новости
#сбербанк
#телефон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России упали цены на куриные ножки
Экономист Абрамов: в России за неделю подешевели куриные тушки и молоко
02 апреля 2025, 23:17

Фото: iStock/fotek

В России за прошедшую неделю подешевели куриные тушки, сыр «Фетакса» и молоко. Об этом сообщил аналитик ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Также, по его словам, подорожал чай «Акбар».
«За прошедшую неделю упали цены на бюджетные куриные тушки (-34,6%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-11,9%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-3,8%). Выросли цены на чай «Акбар» ( 7,7%)», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время бывший замминистра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод заявил, что к июлю в России может подешеветь картофель. В разговоре с «Известиями», комментируя рост цен на этот овощ, он отметил, что раньше второго месяца лета ждать изменений не стоит. По его словам, сейчас картошку в РФ привозят из удаленных стран, таких как Египет и Турция.
«Это более дорогой товар. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества», — пояснил специалист.
Читайте также:

В России могут в два раза подорожать кондитерские изделия и сладости

«Резкое снижение»: экономист рассказал, как изменятся цены на ранние овощи и фрукты

Экономист назвал месяц, когда сильнее всего дорожает картофель
#молоко
#эксперт
#картофель
#холод
#овощи
#цены
#товар
#чай
#сладости
#рост
#турция
#египет
#снижение
#кондитерские изделия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате