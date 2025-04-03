Загруженность дорог Подмосковья утром 3 апреля достигла пяти баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 3 апреля, основные сложности с проездом отмечаются на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов