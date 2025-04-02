Пассажиры Мострансавто совершили в марте на 7% больше поездок, чем в 2024 году

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Жители и гости Подмосковья в марте текущего года совершили в автобусах Мострансавто более 45,7 млн поездок. Это на 7% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«21,3 млн поездок, то есть более 53%, были оплачены социальными картами жителя Подмосковья и москвича. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами – свыше 14,5 млн операций. На втором месте – карты «Тройка» и «Стрелка» с показателем в 9,7 млн операций», – уточнили в ведомстве.Самым загруженным днём за минувший месяц стало 7 марта, когда на маршрутах компании зафиксировали свыше 1,7 млн трансакций.
Компания «Мострансавто» – подведомственная организация Минитранса Подмосковья.
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Лора Луганская