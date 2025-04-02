В девяти округах Московской области отремонтировали дорожные знаки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Отсутствующие и повреждённые дорожные знаки восстановили и отремонтировали на одиннадцати региональных дорогах в девяти округах Подмосковья специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт дорожных знаков проводится в регионе оперативно, так как если знак повреждён или отсутствует, это повышает риск аварий», — отметили в областном Минтрансе.Дорожные знаки отремонтировали на улицах Наркомвод, Ахмет-хан Султана и Кооперативная в Жуковском, на улице 1 Мая в Егорьевске, на улице Ворошилова в Серпухове, на Центральном проезде в Ивантеевке, на улице Советская в Истре, на Новоегорьевском шоссе в Котельниках, на Колхозной улице в Лыткарине, на Советской улице в Балашихе и на дороге в коломенской деревне Молитвино.
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